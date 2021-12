2 DANA POSLE VUČIĆEVE POSETE GORNJIM NEDELJICAMA: Počeli radovi na elektro mrežI

Kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i obećao meštanima jadarskih sela u subotnjem razgovoru, danas je u Gornje Nedeljice stigao Milorad Grčić, v.d direktora Elektroprivrede Srbije (EPS), sa saradnicima.

On je zajedno sa Vidojem Petrovićem, gradonačelnikom Loznice, obišao teren i razgovarao sa meštanima i predsednicima nekoliko mesnih zajednica o problemima na elektro mreži. Grčić je kazao da su se žitelji ovih sela žalili da nemaju stabilno snabdevanje strujom zbog čestih kvarova zbog čega žive otežano i to ih ometa i u obavljaju svakodnevnih poslova. Kako je istakao, loznički kraj je deo Srbije u kome je glavna mreža urađena ’’kako treba’’, ako bi se to preslikalo na putnu infrastruktur "urađeni su auto-putevi’’.

Ovde je Elektromreža Srbije (EMS) uradila 110 kilovoltnu trafostanicu, sve dalekovode i glavne trafo stanice rekonstruisao i ostalo je da se urade kapilarni delovi, odnosno niskonaponska mreža da građani više nemaju problema u snabdevanju. Inače, kako je podsetio, u prethodnih pet godina EPS, odnosno država je loznički kraj u elektro prenosni sistem uložila oko tri i po milijarde dinara.

foto: T.Ilić

- Za oko mesec dana, do Božića, možda i pre, biće urađeni svi dalekovodi, promenjene drvene bandere, kojih ima malo, i ovaj kraj od tada neće više sa strujom imati problema. EPS odmah kreće u zamenu 25 kilometara dugačkog dalekovoda, deonice koja je ostala problematična i izaziva sve ostale probleme. Menjamo napojni kabl i drvene bandere od Gornjih Nedeljica do Grnčare i kada se to uradi sve je završeno. Važno nam je da nijedan građanin, nijedno domaćinstvo, nema problema sa snabdevanjem električnom energijom – kazao je Grčić.

Jelena Matejić, generalna direktorke EMS-a, rekla je da je taj sektor sve radove uspešno završio u septembru ove godine uloživši više od deset miliona evra. Rekonstrukcija je išla od Valjeva, Loznice i sve do Zvornika i ovaj kraj ’’može biti miran najmanje narednih 20 godina’’. Kako je precizirao Bojan Atlagić, v.d. direktora EPS Distribucije, najurgentnije treba u Koreniti zameniti 35 drvenih stubova betonskim, postaviti 450 metara samonosivog kablovskog snopa, gde bi opština mogla kasnije da ulaže u javnu rasvetu, a po devet drvenih betonskim stubovima u Gornjim i Donjim Nedeljicama i Siminom brdu.

On je saopštio da se u narednih mesec dana planira investiranje oko 7,5 miliona dinara u zanavljanje elektro-opreme u trafo stanici 35 na 10 - Draginac, koja je u prilično lošem stanju.

(Kurir.rs/T.Ilić)