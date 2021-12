MORAVSKA ŠKOLA, LAZAREV GRAD 650 GODINA: KK Bagdala iz Kruševca uručila Blagodarnicu profesoru dr Mirku Kovačeviću

U Legatu Milića od Mačve, u Kruševcu, profesor dr Mirko Kovačević održao jeizvrsno predavaanje “Moravska škola, Lazarev grad 650 godina”, povodom velikog jubileja ove srednjevekovne srpske prestonice.

foto: Ž.M.

Profesor Kovačević je kao arhitekta proveo pola veka u izučavanju i obnovi Hilandara, o kojem je napisao i kapitalno delo, jedinstveno u srpskoj i svetskoj nauci. Književni klub “Bagdala” ga je nagradio, povodom šest i po vekova Kruševca, kao stare srpske prestonice, nagradio Blagodarnicom za izuzetan doprinos srpskoj kulturi.

- Prof. dr Mirko Kovačević, u velikom projektu obnove i konzervacije Lazarevog grada, u vreme proslave 6 vekova Kruševca, kao tvorac Aheološkog parka, nije bio samo arhitekta, arheolog, konzervator i istoričar – njegova naučno istraživačka misija je iznela na videlo onu srednjovekovnu istoriju Kruševca kroz Lazarevu prestonicu, koja je Srbiji darovala nova otkrića o njenoj materijalnoj kulturi, istoriji, etnologiji, primenjenoj umetnosti, arhitekturi i graditeljstvu, književnsti i slikarstvu…

Time u njegovom doprinosu prepoznajemo svoju istoriju, tradiciju i nasleđe u našem nacionalnom identitetu. „Bagdala“ je ovim priznanjem, kao kulturna institucija grada, prateći njegov rad, dokazala, čak i da se grad nije setio ovakvih ličnosti, da ne zaboravlja njihove veličanstvene doprinose, čime neprestano potvrđuje da je deo grada, i to onaj moćniji: duhovni, rekao je pesnik Ljubiša Bata Đidić, predsednik žirija.

foto: Ž.M.

Mirko Kovačević je rođen 1934. g. u Nišu, Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, prvi razred u Kruševcu, a po roditeljima potiče iz kruševačkog kraja. Arhitektonski fakultet je završio u Beogradu, magistrira o temi: “Lepenac – odnos prema moravskim spomenicima i problemi konzervacije”, a dokrorirao 1978. g. sa temom “Srednjovekovni gradovi Crne Gore”.

Od studentskih dana je usmeren na očvuvanju srpskog graditeljskog nasleđa. Za nas je u njegovoj boratoj stvaralačkoj biografiji posebno važno to da je u Kruševcu (od 1963. do 1971.) radio na arheološkim iskopavanjima Lazevog grada. Možemo reći da je oformio naš Arheološki park i on danas izgleda tako kako ga je profesor postavio.

Mirko Kovačević je širom Srbije obnavljao srednjovekovno nasleđe. Pomenimo samo neke lokalitete: Lepenac, Drenča, Rudenica, Nova Pavlica, Mileševa, Ravanica, Milentija, Kriva Reka itd.

foto: Ž.M.

Kovačević je ostavio značajan trag u nezaobilaznim studijama i monografijama, kakve su o Drenči, o Milentiji, Srednjovekovni gradovi u Crnoj Gori, jedna od najznačajnijih monografija o Hilandaru, jer treba u prebogaroj biografiji ovog napeg naučnog imena reći i to da već 10 godina Mirko Kovačević obnavlja ovu srpsku svetinju posle požara 2004. g. Sveti arhjerejski sinod SPC nagradio je Mirka Kovaevića Ordenom Sv Save, 2011, a od predsednika Republike odlikovan je Zlatnom medaljom za zasluge 2019. godine.

(Kurir.rs/Ž. Milenković)