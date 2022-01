HUMANITARNA AKCIJA "DA SVAKO DETE IMA PAKETIĆ": Kikanović iz Loznice i ove godine obradovao mališane novogodišnjim darovima

LOZNICA – Posle nešto više od mesec dana loznički maratonac i humanista Aleksandar Kikanović završio je svoju akciju ‘’Da svako dete ima paketić’’. To mu je drugi put da od početka decembra pa do božićnih dana menja Deda Mraza na radost mnogim mališanima u lozničkom kraju čije porodice trenutno nisu u mogućnosti da im priušte paketiće.

- Zahvaljujući podršci ljudi dobrog srca i ove godine sam uspeo u nameri da što više dece iz materijalno slabijih porodica obradujem novogodišnjim paketićima. Ljudi su odmah posle moje objave, na društvenim mrežama, da ću ponovo nositi paketiće počeli da se javljaju i učestvuju, ili kupovinom paketića, ili davanjem novca. Ponovo se javilo više onih koji žele da pomognu nego oni kojima je takva vrsta pomoći potrebna jer su ljudi skromni, neprijatno im je da traže i takvu simboličnu podršku. Nameravao sam prvo da nosim paketiće do kraja godine, ali sam to produžio sve do Božića - priča Kikanović.

Ove godine odneo je, kako kaže, oko 520 paketića, nešto više nego prošle, a stigao je osim do porodica u Loznici i Banji Koviljači i do onih u Lešnici i lozničkim selima, Voćnjaku, Jadranskoj Lešnici, Badanji, Borini, Joševi, Trbušnici, Koreniti, odnosno Manastira Tronoša, a prvi put i do Krupnja. Hteo je da obiđe i rađevska sela, ali su ga sprečili sneg i loše vreme. Kikanović kaže da je najveća donacija bila od 75.000 dinara, odnosno 75 paketića, koliko je poslala grupa od nekoliko naših ljudi koji rade u Austriji, a ljudi su pomagali od hiljadu, pa do deset i više hiljada dinara. Maratonac je posetio i Dečje odeljenje u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju ‘’Banja Koviljača’’, loznički Dnevni boravak za decu i mlade sa posebnim potrebama ‘’Sunce’’, a dvadeset paketića za male pacijente odneo je i na Dečje odeljenje Opšte bolnice Loznica.

- Drago mi je da smo zajedničkim snagama uspeli da obradujemo više od 500 mališana. Nije uvek bilo lako svuda stići, nekada je to bilo i po kiši, snegu i hladnom vremenu, ali stalno ponavljam, kad čovek vidi tu radost u dečjim očima, ta nasmejana lica sve zaboravi i dobije snagu da nastavi dalje. Naravno, planiram da sve ovo ponovim i naredne godine, a sada mi predstoji da počnem pripreme za naredni ultramaraton koji nameravam da istrčim do Jašija u Rumuniji i poklonim se moštima Svete Petke – kaže loznički maratonac i humanista.

