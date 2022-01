SREMSKA MITROVICA - Nedimović najavio projekte: BOLNICI NOVIH 17.000 KVADRATA, rekonstrukcija Pozorišta i novi vrtić

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Branislav Nedimović, održao je konferenciju za medije u svojstvu poverenika Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Sremskoj Mitrovici, te kao nosilac izborne liste najbrojnije odborničke grupe u Skupštini grada, najavio nove projekte čije bi realizacije trebalo da počne u 2022. godini i koji će biti završeni u mandatu sadašnje gradske administracije. Ulagaće se u sve oblasti, a najveće investiciji biće u zdravstvu, kulturi, te obrazovanju i sportu.

“Projekte koje Grad Sremska Mitrovica realizuje i treba da realizuje su oni koje smo obećali građanima tokom kampenje i za šta smo dobili njihovo poverenje. Mitrovačka Bolnica će biti ne samo rekonstruisana, veće će biti izgrađeno novih 17 hiljada kvadrava, onaj najstariji deo zgrade biće sačuvan i služiće bolničkoj adminstraciji. Osim toga, pre deset dana smo dogovorili renoviranje Doma zdravlja, Zavoda za javno zdravlje i izgradnju nove Hitne pomoći. Imaćemo kompletan zdravstveni centar na jednom mestu. Koliko je važan projekat, govori i to da je država samo u prvoj fazi opredelila 20 miliona evra”, rekao je Nedimović u obraćanju medijima.

foto: Sremska Mitrovica živi

Nedimović je najavio unapređenje visokoškolskog obrazovanja u Mitrovici, te će postojeća Visoka strukovna škola pored dosadašnja tri, otvoriti nove smerove koji se tiču direktnog rada u privredi: „Visoka strukovna škola u Sremskoj Mitrovici otvoriće tri nova smera kao temelj za budući fakultet, sa direktorom škole smo to dogovorili, uz pomoć Ministarstva prosvete ćemo realizovati. Jedan se tiče logistike, što nedostaje u celoj državi, zatim za proizvodne procese u svakoj fabirici nedostaju nekadašnji pogonski inžinjeri, koji vode grupu u proizvodnji i treća stvar će se ticati hrane. Pošto je Grad kupio Dom JNA, tu ćemo izgraditi jedan multifunkcionalni objekat koji će biti namenjen za strukovne studije i za budući IT centar.T o će biti neki novi kvaliteti za ovaj grad, da ne pričam o novim putevima koji će se raditi, to je postala redovna i normalna stvar u Sremskoj Mitrovici”.

foto: Sremska Mitrovica živi

Mitrovačko Pozorište “Dobrica Milutinović” u koje se poslednji put ulagalo 1985. godine, biće potpuno rekonstusano u skladu sa protivpožarnim i drugim uslovima, za šta je sa Upravom za kapitalna ulaganja opredeljeno oko 120 miliona dinara. Jedno od većih naselja na prostoru Sremske Mitrovice, “Mala Bosna” dobiće po prvi put vrtić, lokacija je obezbeđena, a projekat je u izradi, a u južnom delu mitrovačkog grada počeće gradnja sportske hale, koja će biti uz novu školu. Time će Mačvanska Mitrovica po prvi put dobiti kvalitetan sportski objekat, koji će se koristiti kako za nastavu, tako i za sportove u zatvorenom prostoru.

foto: Sremska Mitrovica živi

Nedimović je obavestio javnost i da su dva načelnika Gradskih uprava podneli ostavke, te da je saznao iz razgovora sa gradonačelnicom da će ih Gradsko veće konstatovati do kraja nedelje: „Načelnici su ostavke podneli iz ličnih razloga i ne bih želeo puno to da obrazlažem. Različite su stvari koje su dovele do ovoga. Podiglo dosta pompe po različitim društvenim mrežama i sredstvima javnog informisanja i vidim da su se mnogi uznemirili. Niko ne može n kao nosilac javne funkcije da iskazuje privatno, makar bio najvredniji među nama kakav je načelnik u ostavci Jokić. Mene kritika dodatno inspiriše da postižemo još bolje rezultate, ali niko nije veći od grada”, zaključio je Nedimović.

Izvor: Sirmiuminfo