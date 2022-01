OGLAŠENA NESVAKIDAŠNJA AUKCIJA U SRBIJI Šine na prodaju, evo pošto je kilo! Ali Nikola i Spaso imaju ideju koja bi donosila zaradu

Infrastruktura železnice Srbije ponudila je na aukcijsku prodaju šine, stari kolosečni pribor i skretnice koje se nalaze na 15 železničkih pruga, uglavnom u Banatu i Bačkoj. Tako će definitivno u zaborav otići neke od njih, poput pruge Sečanj-Jaša Tomić i Zrenjanin-Vršac.

Sneg je dodatno sakrio zarasle šine na kolosecima ispred železničke stanice Jaša Tomić, gde je poslednji voz prošao pre 33 godine, objavio je RTS.

Bilo je očekivano da se pruga ukloni jer nije isplativa, kaže Nikola, bivši radnik Železnice. Iznenađenje je odluka da se prodaju šine sa pruge ka Vršcu koja je rekonstruisana pre nešto više od dve decenije.

"Prugu od Zrenjanina do Vršca koja je u savršeno dobrom stanju. Ne znam kome je to palo na pamet da skida i da prodaje. Most je rađen u Sečnju, to znate i sami. Rađen je onaj u Konaku na Brzavi. Tako da je veći deo pruge dobar. Lakše ga je održavati po malo, nego uhvatiti sad i prodati u bescenje", kaže Nikola iz Jaše Tomića.

Meštani iz Jaše Tomića i Sečnja su se potajno nadali da bi ovdašnje pruge mogle da se koriste.

"Ako može Šarganska osmica da se napravi, zašto nije moglo da se napravi od Sečnja do granice. Pa možda i do Temišvara ta neka turistička priča. Država strašno mnogo pomaže u poslednjih par godina ruralnom turizmu. Zar to ne bi možda bila ta jedna od ideja. Ali eto, mi smo u svemu nemoćni", kaže Spaso Mladenovski, hroničar sela Jaša Tomić.

Infrastruktura železnice Srbije u saopštenju navodi da se na pravcima gde je predviđena prodaja šina, kolosečnog pribora i skretnica decenijama ne obavlja saobraćaj.

Procena je da ima 24.600 tona gvožđa i čelika, a početna cena kilograma je 12,14 dinara, bez troškova demontaže.

