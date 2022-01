LITERARNI KONKURS KRALJEVAČKE BIBLIOTEKE: Poziv đacima da pošalju svoje radova do 26. januara povodom Savidana!

Povodom obeležavanja Savindana, 27. januara, Dečje odeljenje Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani“ Kraljevo raspisalo je literarni konkurs sa temama: „Sveti Sava - junak bajke“, „Odraz svetosavlja u nama“ i „Na putu ljubavi, izmirenja i praštanja“.

Radovi se mogu dostaviti do 26. januara, a biće nagrađena po tri rada iz dve kategorije: učenici od 1. do 4. razreda i učenici od 5. do 8. razreda osnovne škole. Jedan učesnik može poslati samo jedan rad, a radove je potrebno potpisati punim imenom i prezimenom, navesti ime škole i razred, kao i kontakt telefon i elektronsku adresu mentora (učitelj, nastavnik, vaspitač, roditelj, staratelj).

Radovi se dostavljaju u pisanoj formi Dečjem odeljenju NB „Stefan Prvovenčani” Kraljevo, a mogu se poslati i na elektronsku adresu: decje.odeljenje.kv@gmail.com (kao Word dokument ili u PDF formatu).

Kurir.rs/J. S.