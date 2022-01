GIMNAZIJALAC OSVOJIO ČASNI KRST U PROKUPLJU: Pavle (18) prvi u trci na reci Toplici FOTO

Gimnazijalac Pavle Milanović (18) prvi je u trci za Časni krst na reci Toplici kod Prokuplja.

foto: Kurir.rs/B.R.

On je bio jedan od dvadeset i četiri učesnika koji su ove godine, osmi put zaredom plivali. Pavlu je ovo prvo učestvovanje i kako je rekao nakon pobede, čast mu je bila što je učestvovao.

-Nije važno ko je prvi, jer svi učesnici su pobednici. Meni je veliko zadovljstvo što sam među njima- kazao je Pavle.

foto: Kurir.rs/B.R.

Kako dodaje već nekoliko godina razmišljao je da učestvuje u trci i ove godine je to i ostvario. On je ranije u osnovnoj školi trenirao vaterpolo, a sada trenira košarku. Osim njega, još tri maloletnika su učestvovala i to Mihajlo Milić koji ima petaest godina, Mihajlo Popović koji ima sedamnaest godina i šesnaestogodišnji Dragoljub Radojević kome je danas rođendan.

Plivanje za Časni krst je organizovano kraj Grčkog mlina na izlazu iz Prokuplja, iza brda Hisar, a organizatori su crkva Svetog Prokopija, Udruženje "Bog se javi“ i Grad Prokuplje.

(Kurir.rs/B.R.)