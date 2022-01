GLAVNI NOVOSADSKI URBANISTA TVRDI: Dve nezavisne studije dokazale da usvajanjem GUP neće biti nikakvog štetnog uticaja na okolinu

Miladinović ističe da negativni komentari i kritike koje se tiču priobalja Kameničke ade i brodogradilišta upućuju bez ikakvih prethodnih analiza i studija.

– Uvek jedno te isto, bez obzira koliko smo puta pokazali i dokazali kroz čak dve nezavisne studije da nema nikakvog štetnog uticaja. Jednu od studija je radila „Vojvodina projekt“ i još četiri profesora Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sada čija je upravo struka u oblasti odbrane od poplava visokih i podzemnih voda. Te dve nezavisne studije dokazale su da ne postoji nikakava opasnost od plavljenja Novog Sada. Zbog toga što smo preuzeli planske dokumentacije iz ranijeg perioda i GUP i regulacionih planova veslačka staza služi kao jedan deo koji će služiti za stabilizaciju podzemnih voda na Telepu, ali neće dopuštati ni da padnu previše te podzemne vode i na taj način neće doći do isušivanja tla.

– Građani treba da znaju i da razumeju da veslačka staza nije samo za veslače i kajakaše. To je za sve građane Novog Sada, da svako može da ode sam, sa porodicom, decom da uzme bilo kakav čamac i da vesla po njoj i da uživaju u tome, Tlo nije betonirano, kako stalno neko želi da predstavi. Tlo će biti peskovito, betom nikad niko nije pomenuo ni jednom rečju, ni u studijama ni u planovima. Planira se i nova plaža i ona je preuzeta i ranijih urbanističkih planova

JOŠ 2012. STRUČNJACI IZ BEČA, KRAKOVA,PRAGA I NOVOG SADA ANALIZIRALI POTENCIJAL OVOG DELA PRIOBALJA I TADA JE SVE BILO MNOGO VIŠE URBANIZOVANO

Glavni Novosadski urbanista ističe da mnogi to ne znaju da još 2012. godine tadašnja vlast organizovala jednu radionicu zajedno sa Ahritektonskim fakultetom u NS gde su učestvovali još određeni grupe stručnjaka različitih profila iz Beča, Praga, Krakova i naravno Novog Sada i analizirali su potenciijal tog dela priobalja.

BIĆE IZGRAĐENO UKUPNO OKO PET ODSTO POVRŠINE, AKCENAT NA TURISTIČKOM POTENCIJALU

– To je bio deo brodogradilišta i Ribarskog ostrva kao i kasarne rečne flotile. Radili su ekonomsku analizu. Došlo se do zaključka da po tom tadašnjem planu sve je bilo preopterećeno urbanizaciojom i izgradnjom i ulicama i objekata i hotelskih kompleksa i pravili su delovanja u stvari ono što mi danas imamo predviđeno ovom GUP to je da se Kamenička ada briše sve te objekte i zadržava samo mali postotak objekata u svrhu kulture, obrazovanja i sporta. To je ukupno do pet odsto od ukupne površine može da bude izgrađeno, a naročito je dat akcenat na marini kao izrazito turištičkom i ekonomskom potencijalu.

KAMENIČKU ADU SADA KORISTE SAMO ONI KOJI TU IMAJU NELEGALNE OBJEKTE

– Mi želimo da to bude turistički potencijal grada iopuštajući, gde građani mogu da dođu, a da ne potroše nijedan dinar i tu provedu ceo dan, da se šetaju, voze bicikl, što sada ne mogu. Ovo će doneti jako puno para, pa će onda moći da se srećđuje I sve ostale nedostaajseće stvari u gradu koje su nasleđen e od svih prethodnih decenija koje niko nikada nije rešavao. U poslednjih deset godina je urađeno mnogo više nego u prethodnih ko zna koliko decenija i to su činjenice!

FLOSKULE „GRAĐANIMA JE NEŠTO POTREBNO ILI NE“ NISU OSNOVANE

– Ako negde nema direktnog ekonomskog dobitka, to ne znaći da nije dobitak za građane. Park ne donosi direktan ekonomski dobitak nikome, već je trošak, jer ta parcela nije prodata, već je i uloženo da se izgradi park, ali zato će ukupno jedna mikrolokacija dobiti na vrednosti. Isto tako Kamenička ada koja je sada napadnuta neleganim objektima i nije dostupna svim građanima Novog Sada, biće dostupna kada se to sve dovede na nivo kako smo planirali ovim GUP-om. To znači da ima puno biciklističkih staza, 10- ak kilometara pešačkih staza, objekata za sport i kulturu koju zauzimaju vrlo malu površinu. Što se tiče brodogradilišta, ono je iste namene kao što je bila i ostala i kasarna rečne flotile. Ako je i kasarna imala velike ekonomski potencijal za Novi Sad, ne vidim kako onda ti kritičari ne vide da isti takav potencijal postoji i od brodogradilišta. Ako se bude realizovale neke od tih mogućnosti na GUP-u na sve to će investitor platiti komunalne doprinose, poreze i obala će konačno biti otvorena – za sve građane, što sada nije. Nikako da se ti kritičari dogovore sa sobom – jel im odgovara da to sve plati investor ili im ne odgovara? I još jednom podvlačim – Kamenička Ada ne gtreba da bude mnogo izgrađena kao što je bila. Mi želimo da Novi Sad ima veliku parkovsku površinu, preko 55 hektara koja će biti dostupna svima i gde svi mogu da uživaju u šetnji, sportu, biciklizmu. Sada ni to ne valja!

Grad Novi Sad