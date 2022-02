POKOJNICI U IZOLACIJI! MIROSLAV I DANOJLA NEMAJU MIRA NI NA ONOM SVETU: Grobovi im ograđeni visokom žicom, a evo i zašto (FOTO)

Iako je red i običaj da pokojnici počivaju u miru, u dragačevskom selu Kotraža u slučaju pokojnih Miroslava i Danojle to nije slučaj. Dane na onom svetu po svemu sudeći provode u specifičnoj izolaciji, jer usled neraščišćenih porodičnih i imovinskih odnosa njihova grobna mesta na lokalnom seoskom groblju su potpuno ograđena i to žicom. To je porodicu i najmilije sprečilo da ih obiđu i zapale sveću.

Grobove je zagradila rođaka Julka, koja tvrdi da su naslednici pokojnika bespravno zauzeli parče njene dedovine, a da li će Miroslav i Danojla morati da menjaju večnu kuću odlučiće sud.

foto: RINA

"Mi smo sa prethodnim vlasnikom imanja, koji je naš rođak, sklopili dogovor. Prvobitno smo mu nudili novac za zemlju što je on odbio, već smo mu obećali da kad on umre i njemu ćemo iskopati grobno mesto što sam nakon njegove smrti i uradio, pa smo tako 'prebili dug'. Međutim, njegova kćerka koja je posle nasledila parcelu, ogradila je grobna mesta mojih roditelja žicom visokom preko jednog metra da ne možemo da priđemo. Traži novac za to zemljište, ne obazirući se na prethodni dogovor koji smo imali sa njenim ocem", kazao je za RINU, sin pokojnika, Ljubomir Radivojević.

foto: RINA

Nesvakidašnji problem koji ih je zadesio naslednici Radivojevića već dugo pokušavaju da reše. Ali, nisu samo oni u ovoj muci jer je rođaka Julka zagradila još nekoliko grobnih mesta, takođe potražujući novac. Jedino rešenje koje im preostaje jeste ili da plate ili pokojne roditelje da presele na drugu lokaciju, gde neće biti ograđeni i mirno počivati na onom svetu.

foto: RINA

"Mi smo pokušali sa rođakom da pričamo i rešimo sutuaciju mirnim putem i nudili novac, oko sto evra po grobnom mestu, međutim ona nije htela ni da čuje već je tražila više. Nije samo naše grobno mesto ograđeno, već je ogradila mesto gde joj počivaju rođena tetka, ali i stric. Oni nisu hteli da se namdruju sa njom i pokojnika su preneli u drugo udaljeno groblje", kazala je Ljubomirova supruga Jelenka.

foto: RINA

Sa druge strane, nasledica sporne parcele Julka kaže da su Radivojevići bespravno zauzeli deo njenog imanja, i da ukoliko žele da reše problem moraju izmiriti nastali dug.

foto: RINA

"Ja sam sa 'rođacima' u dva navrata pokušala da se dogovorim i da im omogućim prilaz grobnom mestu, da ga koriste nesmetano, tako što će platiti dva grobna mesta za roditelje, čija je cena individualna. Neko poklanja, ali recimo u Ivanjici je cena negde oko 42.000 dinara, što je neki prosek. Pokušavali su da odlože to, rekavši dok prođe sezona malina, sada nemamo para, međutim od tada je tri godine prošlo, a neizmiren račun je ostao, dok su svi ostalipotraživanja izmirili", kazala je Julka Radivojević.

foto: RINA

Po svemu sudeći, ar u dragačevskom potoku dostigao je astronomsku cifru, a Ljubinko i Jelenka kroz žicu gledaju u grob pokojnih Miroslava i Danojle. Na njima je da dobro razmisle šta im je najbolje činiti - platiti nastali dug ili pokojnike preseliti na povoljniju lokaciju.

Kurir.rs/RINA