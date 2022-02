SUBOTICA: APLIKACIJA „PSIHOFON” - POMOĆ MENTALNOM ZDRAVLJU GRAĐANA!

Psihološka praksa svakodnevice nam pokazuje da građani u Subotici najčešće traže pomoć psihologa kada su u pitanju anksioznost, tuga, loše raspoloženje, kao i stres intenzivne prirode kojim smo izloženi svakodnevno. Svaka od ovih poteškoća ima potencijal da preraste u ozbiljan problem ukoliko se ne tretira na adekvatan način i upravo zbog toga, psihološki centar „ProAktiva” u Subotici, dolazi do ideje da napravi aplikaciju koja svojim korisnicima predstavlja prvi oblik psihološke pomoći. Jasmina Knežević, doktor psiholoških nauka, objašnjava kako je aplikacija idealan način da se dopre do građana koji još uvek negde nemaju hrabrosti da se jave psihologu.

“Psihološki centar Proaktiva postoji 10 godina. Čine ga psiholozi i psihoterapeuti i tokom protekle 2. godine, mi se susrećemo sa većim brojem građana koji traže psihološku pomoć. Mi primećujemo prosto da se građani žale i da imaju određene psihičke tegobe i stoga se Psihološki centar Proaktiva odlučio da neku prvu psihološku pomoć, pretoči u mobilnu aplikaciju pod imenom „Psihofon” koju možete naći na Play store-u. Aplikacija je potpuno besplatna i za sada je dostupna samo na android uređajima, ali radimo na tome da uskoro bude dostupna i za ajfon korisnike”, izjavila je Jasmina Knežević, doktor psiholoških nauka.

Sve veći broj korisnika samo govori u prilog da su građani zaista zadovoljni aplikacijom, pogotovo jer je vrlo laka za korišćenje, a sastoji se iz niza vežbi koje korisnici primenjuju kada se nađu u teškim situacijama. Takođe predstavlja i idealan način da se probiju neke tabu teme vezane za odlazak kod psihologa, što je još uvek veliki problem sa kojim se susrećemo u Srbiji.

“Sama aplikacija sadrži set vežbi koje se odnose upravo na probleme koji su najučestaliji i koji se primećuju u psihološkoj praksi. Dakle to su vežbe koje se odnose na anksioznost, zatim na tugu, na stres i na nisko samopouzdanje. Takođe, aplikacija sadrži nekoliko vežbi, koje smo nazvali „U krizi sam”. Dakle to su one vežbe koje se pre svega odnose na disanje i na neko prizemljenje u situacijama velikog straha odnosno velike panike. Aplikacija je zaista jednostavna i vrlo dopadljiva našim korisnicima što govore i njihove lepe reakcije koje dobijamo. Zaista smo ponosni što možemo da kažemo da baš Subotica prednjači u tome da je ponudila nešto za građane, a kažem u vidu jedne vrlo lake, interesantne prosto tehnološke forme, kao što je mobilna aplikacija”, izjavila je Jasmina Knežević, doktor psiholoških nauka za Subotica živi.