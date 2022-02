KAD SI PRAVIO TOLIKU DECU, ONDA KUPI AUTOBUS! Policajac uvredio Borivoja: Ujeo me za srce, grlo mi se steglo (VIDEO)

Porodica sa troje i više dece u Srbiji je iz godine u godinu sve manje. Ipak, Alempijevići iz sela Prilipac kod Požege prkose toj statistici. Nataša i Borivoje iako jako mladi već imaju petoro zdrave dece, koja uveseljavaju svaki njihov dan. Kažu, srećni su i zadovoljni, ali sasvim slučajno upravo zbog velike porodice vrlo često se nađu u problemu.

foto: Rina.rs

"Porodica je velika i treba dosta novca da se preživi. Srećni smo jer imamo našu kuću i automobil, ali onaj skroman i običan, koji sam mogao da priuštim štedeći godinama. Međutim, kad krenemo kod doktora moramo svi jer je kuća udaljena od grada i stariju decu ne smem ostaviti samu. Mi se spakujemo u vozilo bez problema, ali nas policija obavezno zaustavi i piše kaznu jer je u kolima sedam osoba", priča za RINU otac Borivoje.

foto: Rina.rs

Shvata da je bezbednost u saobraćaju najvažnija, ali je trenutno u jako nezavidnoj situaciji. Novca za veći auto nema, a decu mora da povede na pregled. Sve vreme vozi po ograničenju i ne pravi prekršaje. Ono što ga je, kako kaže, najviše zabolelo jeste komentar jednog saobraćajnog policajaca prilikom zaustavljanja.

foto: Rina.rs

"Dam ja njemu moja dokumenta, a on meni da nisam normalan. Kaže, da kad sam već pravio toliku decu, treba da kupim autobus da ih vozim. Ja ućutim šta ću, ali duša me je u tom trenutku zabolela i grlo mi se steglo. Kaznu mi doduše nije naplatio, progledao mi je kroz prste i hvala mu na tome. Ali, za srce me je ujeo. Ja ne vozim svu decu iz obesti nego zato što tako moram. Da imam novca sigurno bih kupio veći auto. Moja deca su moje najveće bogatstvo. Radim po ceo dan kako bih im obezbedio sve što treba i kad dođem kući i kad mi potrče u zagraljaj, sve zaboravim i kao da se ponovo rodim", kaže ovaj otac petoro dece.

foto: Rina.rs

Najstariji sin Milorad ima devet godina, zatim Darko sedam, Anđela četiri, Ivana dve, i mezimac svih najmlađi Mladen ima svega šest meseci. Sredinom oktobra preselili su se iz udaljenog ariljskog sela Visoka u požeški Prilipac. Tu su se skućili kako bi deci olakšali život i školovanje. Vredno rade i iako nije bilo lako obezbedili su ono osnovno. Ne žale se već idu korak po korak.

foto: Rina.rs

"Navikli smo da radimo. Muž je zaposlen, a ja imam posla oko stoke. Ovo gde smo sada za nas je mali skromni raj, deca nam rastu u zdravom okruženju. Srećni smo i blagosloveni sa petoro dece, to je bila Božija volja da postanemo velika porodica. Obaveze su ogromne, ali i sreća. Sve stignemo i da namirimo stoku, učimo sa njima i da se igramo", kaže majka Nataša za koju se može reći i da je prava žena hrabrost jer ima samo 27 godina, a već petero dece.

