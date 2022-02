LEP GEST PROKUPČANINA: Zoran nije zaboravio šta je obećao i doneo čak iz Amerike! Nastavnica Slavica ispričala neverovatnu priču

PROKUPLJE- Zoran Stanojević iz Prokuplja koji već deset godina živi u Americi, doneo je na poklon prokupačkoj Osnovnoj školi „Ratko Pavlović Ćićko“ pedesetak knjiga na engleskom jeziku. To je njegov dar učenicima, a priča ima veoma zanimljivu pozadinu.

Kako nam je ispričala Slavica Stojanović, nastavnik engleskog jezika u ovoj školi, Stanojević je njen kućni prijatelj. Pre deset godina obratio joj se za pomoć kada je trebalo da ode za Ameriku.

foto: Printscreen/Facebook

-Zamolio je da mu pomognem da nauči jezik, kako bi popunio prijavu. Kada smo završili, da kažem, obuku, pitao je koliko to košta i rekla sam mu da nema šanse da uzmem novac, a da može da donese neku knjigu iz Amerike kada bude dolazio. Prošlo je deset godina, on je prvi put došao na odmor i pozvao me je da mi navodno pokaže nešto - priča Stojanović.

Ona dodaje da nije mogla da veruje kada je videla kutiju prepunu knjiga za sve uzraste. Počela je da plače.

-Mislila sam da je zaboravio i uopšte nisam očekivala ovaj poklon. Pomenula sam jednu knjigu, a on je doneo pedeset! Znate, mi smo u školi počeli da pravimo biblioteku sa engleskim knjigama i imamo oko petnaestak. Ovo je baš savršen poklon za tu biblioteku i učenike- naglašava Slavica Stojanvić.

foto: Printscreen/Facebook

Kaže, da nikako ne može da se otme utisku koji je na nju ostavio Stanojevićev gest. Kada se malo smirila od pozitivne emocije koja ju je obuzela kada je videla poklon, od Stanojevića je saznala da su na granici hteli da mu naplate carinu za njih, ali je objasnio zaašto vuče toliko knjiga i šta će sa njima.

-Vidite, ovakvi postupci i situacije nas uvek podsete koliko je malo potrebno da čovek bude srećan i koliko svaki gest pažnje mnogo znači- zaključila je Slavica Stojanovićć.

Za nju i generacije koje uče engleski u ovoj školi stiglo je pravo malo bogatsvo i oni će ga ljubomorno čuvati!

Kurir.rs/B.R.