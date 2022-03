NE MOŽE SA TAKVIM NOKTIMA DA SE SKIDA KAMENAC U KUPATILU: Novosađanka htela da iznajmi stan, gazdarica postavila neverovatan uslov

Nije tajna da sve veći broj stanodavaca traži određeni profil ljudi kojima će ustupiti svoju nekretninu. Pušači, vlasnici kućnih ljubimaca i parovi sa decom često se nađu na "crnoj listi" kada je potraga za životnim prostorom u pitanju.

I iako mnogima slični, nelogični kriterijumi koji se graniče sa zdravim razumom zvuče kao diskriminacija, stručnjaci su saglasni da je u pitanju legitimno pravo vlasnika nekretnine.

Taman kad smo mislili da smo sve čuli, Novosađanka S.Ž., uverila nas je u suprotno. Ona, kako kaže, u Novom Sadu zajedno sa ćerkicom živi već pet godina i iako je bila zadovoljna sa prethodna dva stana u kojima je provela tri i po i godinu i po dana, došlo je vreme da se ponovo preseli.

Uslov koji je čula od potencijalne nove gazdarice, najblaže rečeno ju je - šokirao.

"Gazdarica stana u kojem sam sada mi je podigla cenu stanarine, jer je sve poskupelo i ja sam odlučila da tražim nešto povoljnije i drugačije za sebe. Preko agencije sam pronašla jedan stan, koji sam otišla da pogledam sa ćerkicom. Dočekala me je gospođa u zrelim godinama, otprilike pedesetima-šezdesetima. Čim sam kročila unutra sam primetila da je stan stvarno "bombona", vidim da je kao apoteka. Odmah je započela priču - prethodni stanari su se iselili i rekli da su ostavili sređen stan, a ona je morala "četiri dana po četiri sata" da ga riba, jer ništa nije bilo onako kako je ona mislila da treba i vidim da mi sve vreme gleda u ruke!", priseća se S.Ž. (43) za Blic.

Bila je, kako kaže, u zimskoj jakni i taman zaustila da pita zbog čega stanodavka stalno pogledom traži njene ruke, kada je starija gospođa nastavila:

"Eto, ti nokti, da pogledam", kaže. Ja mahinalno izvadim ruke, a ona kaže: "Sinoć mi je bila devojka sa dugim noktima, imala je i cirkon zalepljen. Ta žena nikada ne može biti domaćica sa takvim noktima. Ja takvim ženama ne izdajem stan, jer to nikada ne može da bude sređeno. Ne može sa takvim noktima da se skida kamenac u kupatilu". Onda mi je gurnula svoje ruke pod nos da mi pokaže njene nokte, objašnjavajući da ima dva fakulteta, ali ne radi nokte u salonu, jer onda ne bi mogla da održava stan urednim. Uporno je aludirala na fizički izgled, umesto "žene" ponavljajući "te sređene". Ja šokirana, čovek iz agencije gleda u mene. Svašta sam doživljavala, ali da neko gleda moje nokte, pokazuje mi svoje i na osnovu toga bira stanare, to nisam čula nigde", priznaje S.Ž.

Gospođa je, kaže, pored noktiju komentarisala i njen izgled, rekavši da je "došla fino obučena", budući da je na sebi imala trenerku i patike.

"Videla sam koliko ima sati, naravno, nisam ga uzela. Ne znam šta bih rekla, ima nas svakakvih, ali naravno ljudi imaju pravo za svoje pare da izdaju kome žele i pod uslovima koje sami odrede", svesna je Novosađanka.

I dalje pod utiskom da dugi i nalakirani nokti mogu da budu prepreka ženama da pronađu mesto na kojem će da žive, na kraju je ispričala i sa čim se dosad susretala kada je izgled samih stanova u pitanju.

"Nailazila sam na svašta, kakvi stanovi se izdaju i to po kojoj ceni, to se već zna. Odem da pogledam stan koji na slikama izgleda kulturno, normalno, ono krevet - pojeden. Kao da ga je neki pas grizao, pitam da li krevet ostaje, kažu: "Da, dobar je". Do toga da ima stanova u kojima lusteri ne postoje, sijalica visi na nekoj žici! Ne vodi se računa da će tu neko da živi, da treba da zameni tu sijalicu i da ga, možda, ubije struja. Ima svega", zaključuje S.Ž.

(Kurir.rs/Blic)