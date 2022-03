Ministarka Maja Gojković posetila Suboticu

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka za kulturu i informisanje Maja Gojković posetila je danas Suboticu, gde je zajedno sa gradonačelnikom Stevanom Bakićem, nakon radnog sastanka u Gradskoj kući, obišla zgradu subotičkog Narodnog pozorišta i tom prilikom istakla da je Ministarstvo spremno da pomogne završetak radova i da će, ako se svi fokusiramo na ovu investiciju, radovi na izgradnji ovog objekta biti okončani 2023. godine.

Ministarka Gojković je izjavila da izgradnja zgrade subotičkog Narodnog pozorišta, u koji je tokom proteklih 15 godina uloženo više od dve milijarde dinara, više nije stvar lokala i jednog grada, već da je to projekat od nacionalnog značaja.

„Svima nam je stalo da vidimo koliko je još sredstava neophodno u ovom trenutku kako bismo ušli u završne građevinske radove, nabavili potrebnu opremu i konačno uživali u predstavama koje neće bili lokalnog značaja zbog ovako velike ustanove u koju svi ulažemo. Krajem novembra prošle godine Republika Srbija je uložila dodatnih 350 miliona dinara, koliko znam i AP Vojvodina, a deset odsto izdvaja i lokalna samouprava. Pored procedure oko javnih nabavki koje su zbog kontrole neophodne da budu takve kakve jesu, jer su to sve državna sredstva, desilo se i nešto nepredviđeno i to na teritoriji cele države, a to je veliki porast cena građevinskog materijala na koje se u vreme kada se raspisivala javna nabavka očigledno nije ni moglo računati“, rekla je Gojković.

Navela je da da se razgovaralo i oko toga da bi Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu trebalo da izađe sa procenom da li je ono što su izvođači prikazali verodostojno i da li ima i koliko prostora za smanjenje cene kako bi se sagledalo koliko je još sredstava neophodno da izdvoji Ministarstvo kulture i informisanja, odnosno Vlada Srbije, a koliko AP Vojvodina i Grad Subotica.

„Danas sam u razgovoru sa gradonačelnikom Bakićem i njegovim saradnicima čula da bi trebalo da se definiše da li će Narodno pozorište i dalje biti opštinskog karaktera, što očigledno po veličini ove investicije i značaju koji će imati u budućnosti neće biti moguće, ili će to biti pokrajinska, možda čak i republička ustanova kulture. O tome bi trebalo razmisliti. Tu smo da razgovaramo o svemu, vrata su otvorena. Narodno pozorište divno izgleda, nikad nisam videla u poslednje vreme ovako značajno ulaganje u jedan infrastrukturni objekat. Mislim da će, kada se završi, biti najveće, najlepše i najmodernije pozorište u čitavom regionu, ako ne i šire. Radujem se otvaranju. Optimista sam i verujem da će, ako se svi fokusiramo samo na ovu investiciju, radovi biti okončani 2023. godine. A, onda nam preostaje da se dogovorimo kojim tempom ćemo preći na izgradnju i koncertne sale koja će, naravno, biti sastavni deo ovog veličanstvenog projekta“, naglasila je ministarka Maja Gojković.

Gradonačelnik Bakić je izjavio da je Ministarstvo kulture uvek bilo, a naročito u prethodnom periodu, velika podrška svim kulturnim ustanovama u ovom gradu, kao i prepoznatljivim manifestacijama i projektima Grada Subotice.

„Završetak zgrade Narodnog pozorišta jedan je od prioriteta Grada Subotice, a zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću to je od 2016. godine i jedan od nacionalnih prioriteta u kulturi“, naglasio je Bakić.

Dodao je da zbog objektivnih razloga VIII/2 faza radova na zgradi Narodnog pozorišta još uvek nije počela.

„Tender za tu fazu radova u decembru nije okončan zbog pandemije virusa korona, procedure za sprovođenje javne nabavke su složene, a veliki problem nam sada predstavlja i svetska kriza zbog koje su poskupeli mnogi građevinski materijali i svako planiranje i procena vrednosti radova su veoma otežani. Nadamo se da ćemo posle novog premera i revizije cena što pre krenuti u realizaciju VIII/2 faze radova kako bismo konačno završili izgradnju ovog kapitalnog projekta značajnog i za naš grad, i za Republiku Srbiju“, rekao je Bakić.

On je izrazio zahvalnost ministarki Gojković na današnjoj poseti i konstruktivnom razgovoru, i istakao da je veoma važno što se ministarka lično upoznala sa stanjem zgrade Narodnog pozorišta, što je mogla da vidi njegov veliki potencijal i sagleda značaj njegovog stavljanja u funkciju.

