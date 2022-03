Bunjevački nacionalni savet gradonačelniku Bakiću dodelio priznanje „Ivan Antunović“

Svečanom, devetnaestom sednicom Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine (NSBNM) sinoć je, u Plavoj sali Gradske kuće, obeležen „23. februar, Dan osnivanja prvog Nacionalnog saveta“, jedan od četiri nacionalna praznika Bunjevaca. Pored usvajanja informacije o radu Bunjevačkog nacionalnog saveta (BNS) u 2021. godini, Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine na ovoj sednici je dodelio tradicionalna priznanja istaknutim pojedincima, institucijama, organizacijama i udruženjima iz više oblasti, a priznanje „Ivan Antunović” koje se dodeljuje za poseban doprinos na očuvanju nacionalnog identiteta Bunjevaca, dodeljeno je gradonačelniku Subotice Stevanu Bakiću.

Gradonačelnik Bakić je, tim povodom, izjavio da je počastvovan i privilegovan dodelom najvišeg priznanja bunjevačke nacionalne zajednice koje nosi ime velikog prosvetitelja i borca za prava Bunjevaca – biskupa Ivana Antunovića.

„Posebno se zahvaljujem na ovoj počasti koju delim sa takvim veličinama značajnim za Bunjevce kakve su Zvonko Bogdan i Nikola Babić. Ovo je jedno od najlepših priznanja koje sam do sada dobio i mnogo mi znači, a posebno zbog toga što je Bunjevački nacionalni savet doneo odluku da mi to priznanje uruči upravo danas, na moj rodjendan, pokazujući na taj način koliko me poštuju i cene. Drago mi je što sam dao skroman doprinos za jednu istorijsku odluku ovog grada da konačno učinimo Bunjevce ravnopravnim u upotrebi svog jezika i pisma sa svim ostalim zajednicama u gradu“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

Uz podsećanje da je reč o autohtonom slovenskom narodu koji se na ovim prostorima nalazi od 17. veka, Bakić je istakao da su Bunjevci dali ogroman doprinos razvoju ovog grada i veliki pečat subotičkoj kulturi.

„Bunjevci su narod koji je u svojoj istoriji preživeo mnoge golgote, nepravde raznih režima i dekrete koji su zadirali u njihov identitet, pa čak i grubi pokušaj asimilacije njihove zajednice. Sve su to stoički izdržali, radili na jačanju svoje zajednice i standardizaciji svog jezika i došli do istorijskog momenta kada je bunjevački jezik uveden kao službeni jezik na teritoriji grada Subotice. Posebno sam ponosan na postignuti stepen saglasnosti, kao i na pun demokratski kapacitet koji su Skupština grada i ovaj grad pokazali. Taj istorijski korak u razvoju multikulturalnosti našeg grada uradili smo zajednički, uz podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji vodi politiku mira i stabilnosti“, podvukao je gradonačelnik Bakić.

Čestitajući Bunjevcima nacionalni praznik „23. februar, Dan osnivanja prvog Nacionalnog saveta“, gradonačelnik Bakić se još jednom zahvalio Bunjevačkom nacionalnom savetu na dodeljenom priznanju.

Predsednica Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, dr Suzana Kujundžić Ostojić, kazala je da je Dan osnivanja Nacionalnog saveta izuzetan, jer ga bunjevačka nacionalna zajednica obeležava svojim maternjim jezikom, kao četvrtim službenim jezikom na teritoriji grada Subotice.

Naglasila je da je od prvog Statuta na bunjevačkom u 18. veku, pa preko društvene stigmatizacije govornika bunjevačkog jezika tokom druge polovine 20. veka prošlo puno vremena, ali da su Bunjevci postigli svoj cilj zahvaljujući gradonačelniku Stevanu Bakiću, na čiji predlog je bunjevački jezik uveden u službenu upotrebu u Subotici.

„Gradonačelniku ćemo se odužiti dodelom najvišeg priznanja koje imamo, pod nazivom ’Ivan Antunović’, najsvetlijeg imena naše istorije i prvog budioca bunjevačke svesti. Ovo priznanje pripada i predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću i SNS-u, koji je proces uvođenja bunjevačkog jezika podržao, kao što ćemo i mi njih na predstojećim izborima“, istakla je Suzana Kujundžić Ostojić.

Ona se zahvalila i odbornicima Skupštine grada koji su glasali za uvođenje bunjevačkog jezika u službenu upotrebu u ovom gradu.

„Protekli period upotrebe bunjevačkog u javnoj sferi pokazao je da uvođenjom bunjevačkog jezika nikom nije ništa umanjeno ni ugroženo, kao što je bilo potencirano. Naprotiv, naš grad je dobio na bogatstvu multijezičnosti, po kojoj je poseban“, rekla je Suzana Kujundžić Ostojić.

Priznanja nagrađenima uručila je predsednica NSBNM Suzana Kujundžić Ostojić. Svečana, 19. sednica NSBNM ujedno je bila i poslednja svečana sednica NSBNM u ovom mandatu.

