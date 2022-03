GOSPODAR ZMIJA OVE GODINE OTVORIO SEZONU VEĆ U FEBRUARU: Zamrzivač, krevet, skuter, evo odakle mu je bilo najteže da vadi zmije

Mnogima nije prijatno kada vide zmije na TV-u, a kamoli kad se s njima susretnu u kući, dvorištu ili na radnom mestu. Iako znamo da ne treba da paničimo kada vidimo zmiju, retko ko zna kako treba da postupi u tom trenutku.

Ljudima iz Vladičinog Hana, ali i okoline prvo na pamet pada Vladica Stanković (43), najpoznatiji hvatač zmija u Srbiji.

Vladica je po zanimanju vatrogasac, ali kako u šali kaže, u slobodno vreme "hvata" zmije. Nema odakle nije vadio zmije, iz bunara, kreveta, zamrzivača, motora, toaleta, skutera, kod zubara, iz krova, podruma, čak i iz kućnog praga.

- Sa dolaskom proleća i toplijeg vremena stižu i zmije koje izlaze iz hibernacije. Početkom oktobra zmije traže skrovište gde temperatura ne pada ispod nule i gde mogu dočekati proleće. Ne treba da se iznenadite ako ih zateknete u nekom bunaru, šahtu, vodomeru usred zime, ali posebno sada, kada su temperature u porastu i zmije krenu da izlaze. Treba samo ostati pribran, jer su to uglavnom neotrovne zmije - kaže za Blic Vladica Stanković.

Prva intervencija ove godine već u februaru

Vladica je ove godiine sezonu "lova na zmije" otvorio već u februaru. U selu Ćukovac kod Vranja, Stošići su u podrumu pronašli poskoka, pa su u pomoć pozvali Vladicu.

- Interesantno je da sam i prošle godine imao intervenciju kod ovih ljudi, tada je poskok bio u kućnom pragu, ove godine se "preselio" u podrumske prostorije. Ovaj put sam dodatno obio zid kako bismo bili sigurni da nema još zmija - priča Vladica i dodaje da to ništa nije čudno jer se kuća nalazi u podneblju koje pogoduje zmijama.

- Prethodnih godina se dešavalo da imam intervencije i u januaru, ako je toplije vreme. Ali ljudi najviše zovu leti, obavim više od 100 intervencija, ako nisam u mogućnosti da izađem na teren, ljudima dajem instrukcije putem telefona - kaže Vladica.

Kao najtežu intervenciju, Vladica ističe kada je na Obrenovačkom putu, zmije vadio iz krova kuće.

- Bilo je veoma nepristupačno i opasno, ali mora se pomoći ljudima u nevolji. Često zovu i za stršljenove, to je tek prava agonija.

foto: Privatna arhiva

U Srbiji postoji 10 vrsta zmija, tri otrovnice

U saradnji sa Zavodom za zaštitu prirode, Vladica svake godine održava radionice za edukaciju odraslih, a posebno dece o gmizavcima i zmijama. U Srbiji postoji 10 vrsta zmija, a samo su tri otrovnice.

- U svim intervencijama koje sam do sad imao par puta se svega desilo da su zmije bile otrovne. Najveći broj zmija su neotrovne i ne ugrožavaju ljude. Strah kod ljudi pravi najveći problem. Otrovne su poskok, kao najveća otrovnica i u Evropi, takođe, imamo i u šarku, ali ona se nalazi na 600 metara nadmorske visine i planinskog šargana, ali on se nalazi na Šar planini, i veoma retko se može videti. Sve su to zaštićene vrste zakonom i ne bi trebalo da se ubijaju, jer treba da shvatimo koliko je njihov značaj u prirodi - kaže Stanković i naglašava da sve zmije koje uhvati vraća u prirodu.

Vladica je osnivač i predsednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok". To je jedino društvo sa sertifikatom Zavoda za zaštitu životne sredine, koje na godišnjem nivou interveniše više od 100 puta.

Na snimanju filma Mrak

Vladicu ne zovu samo kad je nevolja, već i na snimanje filma. Nedavno je kao iskusan zmijolovac, učestvovao u snimanju filma Mrak.

- To je bilo jedno lepo iskustvo, snimali smo pre par godina, ali sada se film prikazuje. Slavko Štimac i cela ekipa su sjajni i bilo je zadovoljstvo sarađivati s njima - zaključuje Vladica.

(Kurir.rs/Blic)