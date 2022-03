LAŽNI MONAH ZAGORČAVA ŽIVOT ALEKSANDRI: Rekao je da će da me kolje i diže u vazduh! Ne spavamo mirno, ni sin ni ja

Aleksandra R. se pre tri godine s maloletnim sinom preselila sa beogradske opštine Vračar u jedno selo kod Gornjeg Milanovca, kako bi, kako priča, živela mirnijim životom. Međutim, od septembra proživljava agoniju.

Kako kaže, komšija M. B. od koga strepi celo selo preti joj ubistvom, govori joj da će da je "kolje i diže u vazduh", krade pse iz njene odgajivačnice, a jednog je, tvrdi ona, umalo ubio samostrelom.

- On je, kako sam saznala od prethodne vlasnice, želeo da kupi ovo imanje na kojem ja sada živim. Međutim, i nju je maltretirao, pa mi je rekla da mu plac ne bi prodala ni da joj je nudio 100.000 evra - počinje ispovest za Telegraf već očajna Aleksandra.

M. B. koji se, priča sagovornica, inače oblači u mantiju i predstavlja kao sveštenik, to uopšte nije. Žička eparhija je na zahtev Tužilaštva odgovorila da on nije svešteno lice. Međutim, on mantiju i dalje nosi.

- Mantiju nosi, a celo selo maltretira, uključujući i svoju ženu. Znamo da je osuđen za nasilje u porodici i da su mu oduzete bombe i oružje koje je nezakonito držao. Bombe je u Inđiji, odakle je inače, stavljao pod krevet rođenom ocu. Dobio je nanogicu i nosio je godinu dana - priča Aleksandra.

Njoj je prvo ograđivao plac, izražavajući tako svoj revolt što ga nije kupio. Problemi su eskalirali kada je, navodi ona, primila u kuću njegovu ženu koja je jednog jutra uplakana došla kod nje.

- Poludeo je i rekao kako sam ja njoj organizovala bekstvo. Nakon toga mi je ukrao prvog srednjeazijskog ovčara, mladog šampiona. Moje dete od osam godina je kroz prozor gledalo krađu. Potom je ukrao i drugog srednjeazijskog ovčara, a u februaru i štene rodezijskog ridžbeka, kujice koju sam ostavila za priplod. Sve je kulminiralo kada je samostrelom pogodio našu rotvajlerku, tvrdeći da je bilo u samoodbrani, iako svi znaju da mi psi nisu agresivni i da nikada takve pse ne bih držala - kaže Aleksandra.

foto: Shutterstock

Sreća pa je, dodaje, samostrel promašio srce, ali ona i sin ostali su prestrašeni šta je M.B. sledeće spreman da uradi. Aleksandra ga je prijavila policiji, nekoliko postupaka je u toku, a baš u trenutku pisanja ovog teksta spremala se za suđenje koje treba da se održi povodom stravičnih pretnji koje joj je M. B. uputio.

- Rekao je da će da me kolje, da me diže u vazduh... Ne mogu ni da vam pričam kakve je sve pretnje izgovorio. Telefonski razgovor u kojem mi je pretio je snimljen i policija i tužilaštvo su ga preuzeli i slali na veštačenje. Uvela sam video nadzor. Ne spavamo mirno, ni ja ni sin. Trzam se na svaki šum - priča Aleksandra.

Kako kaže, M. B. i njegova supruga odbili su poligraf, ali su doneli nalaze od psihijatra, pozivajući se na dijagnozu koja im je postavljena.

- Mene ta dijagnoza neće sačuvati, a ni moje dete. Treba nam zaštita i reakcija države - poručuje na kraju ova majka.

(Kurir.rs/Telegraf)