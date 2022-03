NE ŽELE SA STREPNJOM DA GLEDAJU U NEBO: Malinari osigurali zasade, dobra cena je ono što ih najviše zanima

Nakon što je srpska malina postala među najtraženijim na svetu, a otkupna cena po kilogramu se vinula u nebesa, proizvođači crvenog zlata svoj rod ne žele da prepuste slučaju, Božijoj volji ili vremenskim (ne)prilikama.

Većina njih pre nego što je započela prve prolećne radove u malinjacima, odlučila je da svoje zasade i osigura.

"Osuguranje je jedno od sigurnih rešenja, jer smo svi svedoci da nekoliko dana pred berbu padne grad i uništi sve. I ne samo to, već rod maline mogu da desetkuju suša, mraz, jak vetar ili kiša. Protivgradne mreže su najbolja zaštita, ali su one poprilično skupe dok nam je osiguranje mnogo pristupačnije. Država to subvencioniše sa 70 odsto, dok proizvođač daje 30 odsto i to je zapravo spas za srpskog poljoprivrednika", rekao je za RINU malinar Dragoš Luković iz Arilja.

U nadaleko čuvenom ariljskom malingorju posla ima svih 365 dana u godini i iako je prošla godina bila dobra, svaka sledeća sezona je izazov. Na desetine hektara ovde je posađeno crveno zlato, a mnogo faktora utiče na uspeh.

Dobra cena je ono što najviše zanima malinare, ali dok srpska malina dođe do prodaje seljak prođe mnogo muka, jer zaraditi može samo ako ima šta da proda, pa je osim zaštite od elementarnih nepogoda i kvalitet zasada veoma bažan.

"Svi mi imamo te stare zasade koje su posadili naši očevi. Od njih su uzimani pelceri i pravili se novi. Međutim, nisu se baš najbolje pokazali i mnogo manje rađaju nego zasadi stari i po nekoliko decenija. Sada smo odlučili da u svoje malinjake stavimo sertifikovane bezvirusne sadnice i nadamo se odličnom rezultatu, jer tamo gde smo već to uradili prinosi su bili mnogo veći. Naš posao je fabrika pod otvorenim nebom, uvek je neizvesan, a mi kao proizvođači moramo učiniti sve da u vreme berbe zaista imamo šta da uberemo jer sve ostalo je propast", izjavio je Ljubiša Milijanović, malinar iz sela Stupčevići.

Kupovinu bezvirusnog sadnog materijala od subvencioniše i Ministarstvo poljoprivrede, pa je cena mnogo povoljnija i kvalitene sadnice dostupne svima, a težnju da malinari konačno promene svoje zasade i na taj način ostvare veći profit izrazio je i ministar Branislav Nedimović, prilikom posete ovom kraju, navodeći da je ovo šansa za sve njih i da ne bi trebalo da je propuste.

