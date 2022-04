I PORED PANDEMIJE I RATA U UKRAJINI: Nastavak skoka cena nekretnina, na Kopaoniku kvadrat i do 10.000 evra!

Cene nekretnina u Srbiji i dalje skaču, a pored Beograda, nekoliko velikih gradova u našoij zemlji, Zlatibora i Divčibara, najveći skok beleži se na Kopaoniku gde je cena kvadratnog metra ide i do 10.000 evra po kvadratnom metru u samom centru!

Stručnjaci kažu da je ova tema izuzetno aktuelna i pored pandemije korone, ekonomske krize u svetu i rata u Ukrajini.

- I pored neizvesne budućnosti, ljudi i dalje razmišljaju o kupoprodaji nekretnina i to je trenutno jedan od unosnijih poslova u Srbiji - kaže za Kurir sagovornik koji se već godinama bavi nekretninama i dodaje: - Ipak, ono što je najinteresatnije da je žarište ovog skoka - Kopaonik.

foto: Privatna Arhiva

Godinama se bavim ovim poslom, ali nikada do sada nije zabeleženo ovako veliko interesovanje investitora za ulaganje na ovoj destinaciji. Činjenica je da već decenijama niko nije imun na draži ove lepotice - od skijanja, pa do ostalih sportskih i zabavnih sadržaja i manifestacija koji garantuju kvalitetan i lagodan odmor. Danas je recimo, u centru Kopaonika prosek kvadratnog metra je od 6.500 do čak 10.000 evra, dok je stepen popunjenosti najskupljih hotela tokom ove sezone 2021-22. bio preko 90 odsto. Praktično, sada je situacija takva da je kvadrat na Kopaoniku skuplji nego kvadrat najluskuznijeg stana u samom centru Beograda.

Ne samo stručnajci iz sveta nekretnina već i građevinci kažu da će rekordne cene u ovoj oblasti ostati još dugo na snazi.

- Cene nekretnina će rasti i dalje i u našoj zemlji, pa i na ovoj planini. Razlozi su potražnja koja premašuje ponudu, ali i poskupljenje građevinskog materijala zbog rata u Ukrajini. Za Kopaonik je specifičnan i ograničeni resurs zemljišta u Nacionalnom parku za gradnju hotela. Sve to doprinosi ovim neverovatnim cenama ali i još veće popularnosti ovog turističkog centra - pričaju građevinci za Kurir.

(E.K.)