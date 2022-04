ZAVRŠENA GREJNA SEZONA: Da li će nam radijatori biti topli i kad zahladni

Danas se zvanično završava grejna sezona. Opšta je ocena da je grejanje ove zime proteklo bez problema i što je najvažnije, sa starim cenama. Cenu toplotne energije korigovalo je samo nekoliko daljinskih sistema, uglavnom one koje su grejale na mazut a koji je ove zime bio preskup.

Grejna sezona zvanično traje od 15. oktobra do 15. aprila. Međutim, 15. april ne znači i kraj grejanja jer zakon nalaže daljinskim sistemima da sve do 3. maja ostanu u režimu rada i potreba, ako to zahtevaju vremenske prilike.

To znači da ukoliko srednja dnevna temperatura budu ispod 12 stepeni toplane će isporučivati toplotnu energiju. U nekoliko gradova, među kojima su Beograd i Novi Sad, postoji klauzula da u slučaju da i posle trećeg maja nastavi hladno vreme nadležni u gradskoj upravi mogu naložiti da se grejanje produži za još nekliko tih hladnih dana.

To isto važi i za početak grejanja, da može krenuti ranije. Na početku grejne sezone bilo je reklamacija kao i svake godine ali sve u svemu to je trajalo kratko. S obzirom na tekuću energetsku krizu - ova grejna sezona ocenjuje se kao jedna od uspešnijih.

Cene grejanja određuju lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti daljiski sistemi. Zbog rata u Ukrajini ali i energetske krize koja traje još od jula prošle godine cene svih energenata višestruko su uvećane koje koriste naše toplane višestruko su uvećane. Koje koriste naše toplane višestruko su uvećane.

Realno je očekivati da dođe i do korekcije cene grejanja. Pitanje je samo kada. Podsetimo da je dražava ograničila cenu gasa za privredu do maja na novembarskom nivou.

Cenu struje do juna. Mazut nikada nije bio skuplji a rekordne su cene i uglja i peleta. Sada plaćamo gas po 270 evra za 1000 kubika, i ta cena važi do juna pregovara se o novom dugoročnom ugovoru i od toga zavi i po kojoj ceni će toplane kupiovatrti gas.

Mi ove sezone nismo imali problem ani sa snadevanjem ni sa cenom energnata. Prioritet je sada da se dobro urade remonti, da se sistemi grejanja spreme za narednu zimu, da se svi energnti obezbede na vereme jer je velika neizvesnost na evropskom energtskom tržištu.

