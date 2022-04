USKORO POČINJE IZGRADNJA PETOG MOSTA PREKO DUNAVA: Biće dug 1.765 metara na trasi Fruškogorskog koridora

Nakon prošlogodišnjeg početka bušenja tunela od 3,5 kilometra ispod Iriškog venca, uskoro počinje izgradnja drugog velikog infrastrukturnog objekta, mosta dugog 1.765 metara, na trasi Fruškogorskog koridora kao brze saobraćajnice sa četiri saobraćajne trake od 47,7 kilometara koja će povezati Novi Sad i Rumu, kao i sadašnje i najavljene auto-puteve Beograd-Subotica, Beograd-Zagreb, Novi Sad-Zrenjanin-Beograd i Ruma-Šabac.

Fruškogorski koridor, kojeg gradi, kao i most između Novog Sada i Sremske Kamenice, kineska kompanija "China Bridge and Road Construction" (CRBC), koštaće 606 miliona evra, a prema najoptimističnijim najavama, trebalo bi da bude završen za dve godine.

Što se tiče samog mosta, on će, u gradskim okvirima, služiti kao deo obilaznice oko Petrovaradina, te će preko njega ići sav teretni saobraćaj sa istoka i severa prema Sremu i dalje ka zapadnoj Srbiji i Bosni i Hercegovini, ukoliko mu odredište nije sam Novi Sad. Ukoliko je to slučaj, teretnjaci će se usmeravati na drumsko-železnički most, popularni "Žeželj".

Što se tiče samih pripremnih radova, oni obuhvataju izgradnju severnog i južnog kraka pomoćnog mosta od čelične konstrukcije, koji će, kao i u slučaju izgradnje mosta u produžetku Bulevara Evrope, služiti za izlivanje betonskih stubova budućeg mosta. Severni krak će biti dug 278,74 metara i, kao i južni, koji je dužine 355 metara, biće postavljen uzvodno od budućeg mosta.

Radovi će koštati skoro 80 miliona dinara bez PDV-a, a sama privremena dozvola ima rok važnosti od šest meseci. Prema mišljenju Ministarstva zaštite životne sredine, za ove radove nije potrebna studija procene uticaja na životnu sredinu.

