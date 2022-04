Gradonačelnik Bakić: Mala Bosna će konačno imati primarnu zdravstvenu zaštitu kakvu zaslužuje

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić obišao je danas obnovljenu ambulantu u Maloj Bosni, naselju nadomak Subotice, i tim povodom izjavio da je za adaptaciju i renoviranje, imajući u vidu koliko dugo u taj objekat nije ulagano, iz gradskog budžeta izdvojeno 5,2 miliona dinara.

„Ambulanta u Mesnoj zajednici ’Mala Bosna’ nije radila više od dve godine, zbog naloga sanitarne inspekcije o zatvaranju zbog neispunjavanja uslova koje propisuje Zakon o zaštiti zdravlja. Rešeni su veliki problemi sa krovom zgrade, zamenjeni su prozori i vrata, uveden nov sistem grejanja, renovirana su kupatila i zamenjena električna instalacija. Uredili smo i dvorište i konačno će i meštani Male Bosne imati primarnu zdravstvenu zaštitu kakvu zaslužuju“, naglasio je Bakić.

foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

Dodao je da je lično razgovarao sa rukovodstvom i građanima Mesne zajednice „Mala Bosna“ i da im je tom prilikom obećao da će nastojati da sistemski reši taj problem.

„Čim su to naše finansije dozvolile i kada su sprovedene odgovarajuće procedure građevinske struke, pristupili smo ovom renoviranju koje je, zapravo, dodatno unapređenje i proširenje kapaciteta ambulante. Svi koji me poznaju znaju da ni moj tim, ni ja, ne radimo nešto na mesec, dva ili šest meseci, već da su naša rešenja trajna, pouzdana i dugoročna. Naš zadatak je da ovaj objekat bude mnogo bolje održavan nego do sada i da vodimo računa o njemu. Ovo je i prilika da se rukovodstvu i građanima Mesne zajednice ’Mala Bosna’ zahvalim na strpljenju i vremenu koje nam je bilo potrebno da obnovimo ovu ambulantu“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

Direktorka Doma zdravlja Subotica, Ivanka Beoković, izrazila je zahvalnost gradonačelniku Bakiću i njegovim saradnicima što su prepoznali potrebu i što su iz gradskog budžeta opredeljena sredstva kako bi se ova ambulanta ponovo stavila u funkciju.

„Ambulanta u Maloj Bosni, u koju gravitira oko 600 zdravstvenih kartona, od danas će raditi dva puta nedeljno, utorkom pre podne i četvrtkom posle podne. Želim srećan rad našem timu, stanovnicima Male Bosne da budu zdravi i da što manje posećuju ovu ustanovu, a kada im to zatreba da u njoj nađu sve što im je potrebno“, istakla je Ivanka Beoković.

Na pomoći u obnavljanju ambulante gradonačelniku Stevanu Bakiću u ime meštana ovog naselja i svoje ime zahvalio se predsednik Saveta MZ „Mala Bosna“, Igor Stantić.

1 / 11 Foto: Grad Subotica/Strahinja Babović

