VUČEVIĆ: Brzu prugu Novi Sad-Beograd koristilo više od 280 hiljada ljudi; Moramo da vodimo računa o finansijskoj stabilnosti grada

Kako će Novi Sad izgledati u narednom periodu, šta je urađeno i koji su infrastrukturni projekti u toku, kao i koliko će finansijska kriza, ali i događaji na istoku Evrope iskomplikovati buduće projekte? Na ova, ali i druga pitanja odgovarao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada u emisiji „Grad i mi“ na RTV1. Četvrti gradski most, infrastruktura, uređivanje saobraćaja i povećanje broja parking mesta, svakako su prioriteti grada u narednom periodu.

Na konstataciju da se u Novom Sadu gradi na veliko i da su primetne saobraćajne gužve zbog infrastrukturnih radova, gradonačelnik Vučević kaže da je to istina, ali da je to i neophodno kako bi se grad dalje razvijao. Pre nedelju dana objavljeno je da je 250 hiljada putnika koristilo brzu prugu. To je izuzetan broj i pokazatelj koliko će Novi Sad profitirati od ove brze pruge.

„Upravo mi je javljeno da je 280 hiljada ljudi prevezeno do danas. To je neverovatan broj. Zainteresovanost je i za regio vozove, koji prolazi kroz manja mesta. To će pomoći i razvoju turizma“, rekao je gradonačelnik Vučević.

Poslednjih sedmica u Novom Sadu su vidljivi radovi na više lokacija.

„Ovo je period ispresecanih praznika, i prirodno je i normalno da ljudi odmore, ali neko mora i da radi. Građani očekuju rezultate. Pre nedelju dana sam razgovarao sa ministrom Momirovićem. Razgovarali smo o rekapitulacija uređenih kapitalnih projekata, ne samo oko pruge, već i drugij projekata. U Novom Sadu se radi u Temerinskoj, pa će se radovi nastaviti u produžetku puta gde se nalazi stadion Novi Sad. Želimo da u gradu normalo funkcioniše saobraćaj, ali moramo ovo da uradimo pre toga“, izjavio je Vučević.

Prema njegovim rečima, polovinom maja počinju radovi u Luci Novi Sad. Povećaće se kapacitet i luke, a biće pojačan privredni i turistički značaj.

„Verujem da će morati da se proširuje kapacitet Železničke stanice u Novom Sadu u nekom narednom periodu. To neće biti lako, ali čini mi se da je neophodno. Ponosan sam na rekonstruisanu stanicu, što smo joj vratili stari sjaj, ali i modernizovali. To je kao novosadski aerodrom, toliko ljudi dnevno tuda prođe“, izjavio je Vučević.

Šta čeka grad u narednom periodu

U narednom periodu nas očekuje nekoliko manifestacija koji bi ponovo trebalo da ožive grad posle više od 2 godine problema sa koronom.

„Imamo poljoprivredni sajam, Sterijino pozorje, čeka nas dinamično leto, korona je pri kraju. Zahvaljujući brzom vozu Novi Sad će biti bliži i atraktivniji. Raste broj turista u gradu i to je vidljivo. U ulici Modene se već vidi da ima turista, da se život vraća. I u maju će biti promotivna cena brzog voza. To je dobra odluka države. Moram da kažem da sam prijatno iznenađen rastom broja prodatih karata koje su kupljene online. Značajan broj karata koje se prodaju putem novih tehnologija je još jedan pokazatelj u kom pravcu ide Novi Sad. Najveći broj karata je kupljen je upravo u Novom Sadu“, dodao je Vučević.

Kada je reč o radovima i ulaganju u Novi Sad, svi moraju da imaju koristi. Sve tercijalne usluge moraju i trebaju da imaju koristi od onoga u šta grad ulaže. Ljudi vole da dolaze u Novi Sad, jer osim glavnih manifestacija, grad stalno nudi neke propratne sadržaje.

„Nadam se da ćemo vratiti i prestići dinamiku koju smo imali pre 2019, pre korone, kada govorimo o turistima i manifestacijama. Ja sam siguran u to. Mi smo izgubili deo tržišta zbog ovih sukoba Ukrajini, ali moraćemo se snaći. Za sada ide sve po planu. Ukrajinska kriza ne utiče toliko za sada i nadamo se da neće. Četvrti most će biti izgrađen kako je planirano. Sa sremske stane već postoji veliko gradilište, sve se radi u skladu sa zakonom i kako je struka propisala. Pojačaće se i intezitet rada na Fruškogorskom koridoru“, izjavio je Vučević.

Želimo da rasteretimo Novi Sad od teretnog saobraćaja, a istovremeno da smanjimo i gužve

„Sve je izazovnije. Dve godine korone, sad sukob u Ukrajini, naelektrisana atmosfera, Nije lako, i u tome treba pronaći izlaz i nastaviti razvoj grada. Mi smo završili račun za prošlu godinu, krajem maja ćemo podneti izveštaj građanima i gradskom parlamentu kako smo upravljali budžetom. Pogoršavaju se okolnosti, ali grad je finansijski stabilan. Moraćemo imati kontervativniji pristup u narednom periodu, što ne znači da ćemo zaustaviti napredovanje grada, ali moramo da uvažimo okolnosti“, smatra gradonačelnik Vučević.

Moramo da vodimo računa o stabilnosti grada

„Četiri vrtića u 2 godine, a proširili smo još nekoliko vrtića. Da li ćemo moći taj tempo da održimo, to nisam siguran. Treba biti realan. Možda ćemo moći jedan vrtić godišnje, jer vremena su teška. Podsećam da novosađani ne plaćaju boravak dece u vrtiću, a to je tek plan koji treba da se sprovede u ostatku Srbije. Iako predsednik Vučić kaže da je to teško uraditi u celoj državi, eto vi onda vidite koliko je to bilo teško za Novi Sad da uradi, a uradili smo. Preko 17 hiljada dece smo upisali u gradske vrtiće i još nekoliko hiljada u privatne. S druge strane imamo stalno zahteve da se povećaju plate, zatim eksproprijacija, pa sudski sporovi, finansijska kriza. To je realnost i to opterećuje budžet“, zaključio je Vučević.

„Sve što smo planirali krajem prošle godine za ovu, u smislu projekata biće urađeno, Biće i rebalans budžeta, ali mislim da će realizovati svi projekti ove godine. Teško da možemo očekivati nešto mnogo više, u smislu da ćemo se truditi da završimo sve započete, ali da ne možemo da se pravimo da nema inflacije, da nije kriza i da u Ukrajini nije sukob. Sve to će se ogledati i u našem gradu kroz na ovaj ili onaj način“, dodao je gradonačelnik

„Što se tiče mosta, to nisam ja izmislio, postoji plan u urbanističkim nacrtima. Konačnom smo došli do mogućnosti da izgradimo još jedan most, a sada nekome to neodgovara. Stručnjaci su rekli gde most treba da bude i ja sam saglasan. Ovo će biti velika stvar za naš grad i pomoći će dalji napredak. Moramo da čuvamo grad u ovim izazovnim vremenima“, zaključio je Vučević.

Novi Sad kao pametni grad

„To je nešto što treba podržati, energetska efikasnost, da bolje upravljamo saobraćajem, da razvijamo alternativna prevoz, da kretanje gradom bude lakše. Iza Izvršnog veća se gradi podzemna garaža koja treba da rastereti mirujući saobraćaj u centru, i ona će biti deo „pametnog grada“. Zahtevna investicija je i u ulici Modene. Trebalo bi uskoro da krenu radovi i tamo. Nije lako ovo izvesti, pogotovo jer će ovo napraviti probleme vlasnicima lokala i biznisa, ali ovo mora da se uradi, a kasnije će i njima biti bolji posao. Niko neće biti zatvoren dok traju radovi, ali moraćemo da nađemo rešenja da teku radovi kako bi došli do još više parking mesta u samom strogom centru grada“, rekao je Vučević.

