NA PALIĆU SVE VRVI OD TURISTA: Samo danas biće 60.000 duša, iz svih krajeva Srbije, ali i iz inostanstva (VIDEO)

Na Paliću je danas vrvelo od gostiju i turista, a od uranka do iza podneva, ovu atraktivnu turističku destinaciju za Međunarodni dan rada, posetilo je 30.000 gostiju i turista, kako je zvanično saopšteno, dok se do kraja prvomajskog praznika rada očekuje još toliki broj posetilaca.

Smeštajni kapaciteti su potpuno popunjeni, još od četvrtka, mnogi su spojili praznik sa predstojećim neradnim danima, pa su prelepi hoteli i secesijski objekti na Paliću prepuni gostiju iz Vojvodine, Beograda pa i susednih mađarskih pograničnih mesta. Kad se tome dodaju roštiljdžije iz čitave Srbije, sve do Leskovca i Vranja, može se reći da su se posetioci od severa do juga zemlje obreli na Paliću. Većina gostiju planira boravak do srede. Na Paliću se sjatilo šaroliko društvo, čitave porodice, koje su domaćini dočekali obiljem gastronomskih specijaliteta sa roštilja, kuvanih jela, salata i slatkih đakonija.

foto: Kurir/N.H.

Vreme je gostima išlo na ruku, do poslepodneva je bilo pretežno sunčano, pa su pokrenute i jedrilice sa obale jezera, pored jedriličarskog kluba. Terase restorana su bile popunjene do poslednjeg mesta, pa se čini i da turistički radnici zadovoljno trljaju ruke, kao i majstori svih zanata, kulinari i pečenjare, poređane po šatorima duž obale.

Za mališane je bio poseban doživljaj, od izleta, do poseta Zoo vrtu, i najvećem luna parku u Srbiji, a na 11.000 kvadrata raspoređeni su šatori sa različitom robom i slatkišima. Posle dvogodišnje stagnacije zbog pandemije, Palić je potpuno oživeo, mada posetioci osim veselim i zabavnim temama, pomalo izražavaju i zebnju zbog stanja u svetu.

1 / 6 Foto: Kurir/N.H.

"Bio sam pionir 1946. godine i nosio štafetu, a na uranku sam bio sa stricem, pevalo se i družilo, bilo je veselo, pa danas na Paliću srećem neke ljude svoje generacije, pa pomenemo i te godine kada se u vreme uranka gradilo, uz pesmu. Sada u poznijim godinama rado posetim Palić za uranak, dan je bio zanimljiv i prijatan, a gužve su bile ogromne na šetalištima i u restoranskim baštama", kaže Slobodan Marinković za Kurir.

Turistički info centar na Paliću tokom prvomajskih praznika radiće od 10 do 18 časova.

Sunčani dan je jutros poveo na Palić i Subotičane koji nisu planirali izlete, a organizatori Prvomajskog uranka priredili su bogat program u ugostiteljskim objektima, a već nekoliko dana je otvoren i Avantura park za mališane i starije generacije, koji je postao velika turistička atrakcija.

foto: Kurir/N.H.

Danas je osim prodaje suvenira i šetnji održana i Edukativna postavka "Vidi i dodirni" - izložba eksponata iz Zoo vrta - jaja, lobanje, kože, kljove, a u objektu EAR kod lavova, održana je izložba slika, dok je u objektu IPA kod konja, održana izložba slamarki. Tako je deo kulturnih sadržaja premešten u Zoo vrt.

Do 19 sati planirani su panoramski letovi paratrajkom, letenje sa paraglajderima, pokazni letovi, trening letovi, sa Letelišta Palić 76. Prvomajsku regatau u jedrenju, organizovao je Jedriličarski klub Palić a ko se našao u Kapetanskom ritu imao je ponudu ribljih specijaliteta. Sutra i u utorak organizovani su slični sadržaji, a besplatna pešačka tura je sutra od 17 sati ispred Turističkog info centra, kod hotela Prezident.

foto: Kurir/N.H.

Popunjenost smeštajnih kapaciteta je uoči praznika bila preko 90 odsto, a direktor TO Subotica Aleksandar Medaković kaže, da je u subotičkim hotelima ostalo nešto malo mesta, a da su više od 50 odsto gostiju stranci, koji su rezervisali smeštaj za nekoliko dana, dok je na Paliću oko 60 odsto domaćih turista.

U Subotici nije bilo nikakvog organizovanog protesta za Međunarodni praznik rada, a rekordan broj gostiju je Palić svrstao u najposećenije destinacije. Mnogi su došli na Palić samo da se druže i šetaju, jer nisu mogli da izdvoje oko 2500 dinara za kilogram pečenja, 300 dinara za pivo i 200 dinara za kafu ili sok, dok je za porciju kuvanog jela trebalo izdvojiti oko 600 dinara, za kolenicu 1000 dinara, isto toliko i za jela s roštilja, za ljutu papričicu 100 dinara i za salate ili porciju pomfrita oko 400 dinara.

Međutim, sudeći po broju posetilaca, na Paliću se našlo ponešto za svačiji džep.

Kurir.rs/N.H.