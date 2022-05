PRELEPE SLIKE SA PROSLAVE PRVOG MAJA: Internacionalni festival živih statua u Loznici OD ANĐELA DO MEDUZE I KLOKMENA

Žitelji Loznice, Banje Koviljače i Tršića kao i svi oni koji su u ova mesta došli da provedu prvomajske praznike imali su juče, a i danas jedinstvenu priliku da sretnu Anđela, Ledenu princezu, Putnika kroz vreme, Crvenu ženu, Zlatnog čoveka, Meduzu, Mermernog čoveka, Klokmena, Rudnik srebra i Novine. To su nazivi nekih od učesnika prvog Internacionalnog festivala živih statua koji se ovog vikenda održava, a svečano je sinoć otvoren na šetalištu u Loznici.

Žive statue su juče uveseljavale posetice ‘’kraljevske banje’’, u kojoj je u toku i peti Sajam cveća i etno-bazar koji se završavaju sutra, a uveče su stigle na lozničko šetalište.

- Festival živih statua jedinstven je za celu Srbiju - kaže Snežana Perić, direktorka Turističke organizacije grada Loznice (TOGL) organizatora ove manifestacije, koja se potrudila da produženi praznički vikend bude što zabavniji.

- Mnogo nam znači što u našem gradu gostuju ovi umetnici, žive statue, ulični zabavljači i svirači koji su oduševili posetioce. Internacionalni festival živih statua organizujemo u saradnji sa udruženjem ‘’Zlatna grana“ iz Novog Sada’’ i Kristijanom Al-Drubijem sa kojim sarađujemo već nekoliko godina na našim različitim manifestacijama, ‘’Priđi srcem’’, festivalu ‘’LilaLO’’ i drugima, i verujemo da je ovo početak jedne vrlo lepe priče – kazala je ona.

Al-Drubi ovoga puta nije bio statua, ali jeste selektor i koorganizator festivala koji je brinuo o dvanaest kolega. Kaže da se iz dobre saradnje sa TOGL rodila ideja o organizaciji festivala u Loznici gde postoji potencijal za ovakav događaj.

- Ove statue radimo dvadesetak godina, počeli smo među prvima u Srbiji, a Loznica je dobro mesto za to, ona ima tradicionalne manifestacije, ali joj je potrebno i nešto novo što će je pozicionirati i na mapi svetskih festivala. Statue su prilično popularne u svetu, Belgija ima festival sa 200 do 300 učesnika. Cilj nam je da u narednih deset godina loznički festival postane što zapaženiji i da pola učesnika bude iz Srbije, a pola iz inostranstva. Ovde su i ulični muzičari kao i zabavljači Benito iz Severne Makedonije i Papito iz Argentine, a želja nam je da program bude što bogatiji, da imamo pravi ulični festival – kaže on.

Statue su bile ‘’ukočene’’ dok su se pored njih smenjivali oni koji žele da se ‘’uslikaju’’ ili da ih fotografišu, a hteli su svi, od 7 do 77. Evran Sarik je Mermermi čovek koji je stigao iz Instanbula, po treći put u Srbiju, a prvi u Loznicu.

- Za festival sam uradio kostim Mermerni čovek na kome je korišćena turska tehnika oslikavanja. Dizajner sam, vizuelni umetnik i umetničko ime mi je Evros. Mnogo volim Balkan i srpski narod. Loznica je mali, ali vrlo lep grad, sa divnim ljudima, a Koviljača ima neverovatno lep park. Drago mi je što sam došao i moram ponovo – kazao je on pa se opet ‘’ukočio’’.

Statue su danas ponovo na sva tri mesta, raspoložene za druženje, Benito i Papito će uveseljavati decu i ostale svojim akrobacijama, a tu su i Sajam cveća i etno - bazar pa eto prilike da se osim uz roštilj i na drugačiji način provedu slobodni sati ovogodišnjeg Praznika rada.

(Kurir.rs/T.Ilić)