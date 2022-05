10 MILIONA DINARA ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU I OPREMU: Trstenik stimuliše proizvođače

Opština Trstenik iz budžeta za ovu godinu izdvojila je 10 miliona dinara za poljoprivrednike i to za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme. U cilju realizacije ovog programa podrške raspisan je javni konkurs koji traje do utroška sredstava, a najkasnije do 15. novembra ove godine.

Vrednu stimulaciju mogu ostvariti registrovana poljoprivredna gazdinstva, zatim fizička lica, preduzetnici i pravna lica registrovana u Nacionalnom registru poljoprivrednih gazdinstava, a u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom i ruralnom razvoju.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično u Uslužnom centru Opštine Trstenik ili poštom na adresu: Opštinska uprava Trstenik – Komisija za implementaciju programa, 37.240 Trstenik, Kneginje Milice broj 5.

