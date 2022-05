Gradonačelnik Bakić primio odbojkaše subotičkog Spartaka

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se danas, u Zelenoj sali Gradske kuće, sa delegacijom Muškog odbojkaškog kluba Spartak, i tim povodom izjavio da je MOK Spartak, posle 46 godina, napravio vrhunski rezultat u tek okončanoj takmičarskoj 2021/2022. godini i da su odbojkaši Spartaka ove godine priredili veliku radost Subotičanima kroz četiri teške utakmice finalne serije „plej-ofa“ Prvenstva Srbije.

foto: Strahinja Babović

„Muški odbojkaški klub Spartak je sa petog mesta napadao titulu prvaka Srbije. Što se mene lično tiče, a mislim i građana Subotice, oni su naši pobednici, ne samo po njihovoj prikazanoj igri, požrtvovanju i borbenosti, već i zbog svega onoga što ih je pratilo tokom cele takmičarske sezone. Izdigli su se iznad svih problema, posebno pred početak prve utakmice ’plej-ofa’ sa novosadskom Vojvodinom. Skoro pola Spartakove ekipe uoči tog duela imalo je zdravstvene probleme i da je sve bilo kako treba po pitanju njihovog zdravlja, jer je ta prva utakmica i prednost domaćeg terena veoma bitna, možda bi sve to otišlo u nekom drugom pravcu. Bila je to, realno, borba ’Davida i golijata’, s obzirom na to da Vojvodina ekipa koja već dugo dominira u srpskoj odbojci, sjajan sportski kolektiv sa mnogo reprezentativaca, vrhunskih inostranih igrača i najboljom mogućom podrškom“, istakao j gradonačelnik Bakić.

foto: Strahinja Babović

Podestio je kako Muški odbojkaški klub Spartak ima dugu tradiciju, da je osnovan 1945. godine, da je 1975. bio prvak stare Jugoslavije i da je 1976. godine u Briselu, u Ligi evropskih šampiona, osvojio treće mesto.

„Muški odbojkaški klub Spartak okuplja oko 80 takmičara, trener Jevtić je pomoćnik selektora nacionalne reprezentacije, a trenutno šest igrača nastupa u različitim reprezentativnim selekcijama Srbije. Sportisti su najbolji ambasadori ovog grada i mladi imaju na koga da se ugledaju i čemu da streme. Zbog svega što su učinili, odbojkaši Spartaka ubuduće zaslužuju snažniju podršku lokalne samouprave. Čestitam treneru, igračima, stručnom štabu i rukovodstvu 'Spartaka', i želim im još mnogo finala i blistavih pobeda“, zaključio je gradonačelnik Bakić.

foto: Strahinja Babović

U ime MOK Spartak, gradonačelnik Bakiću na srdačnom prijemu zahvalili su se predsednik Kluba Duško Guslov i trener Ivica Jevtić.

Nakon obraćanja medijima, gradonačelnik Bakić je treneru Jevtiću uručio knjigu „Srbija, gradovi, opštine, naselja“, autora prof. dr Stevana M. Stankovića, dok je Ivica Jevtić gradonačelniku Stevanu Bakiću predao loptu sa potpisima svih odbojkaša Spartaka i srebrnu medalju izborenu u finalnoj seriji ovogodišnjeg „plej-ofa“ Prvenstva Srbije.

(Foto: Strahinja Babović)