OKLIZNULA SE NIZ LITICU, ISPOD NJE JE BIO SAMO AMBIS: Rendžeri i vatrogasci satima pokušavali da spasu turistkinju na Tari (FOTO)

Da je oprez prilikom planinarenja neophodan pokazuje i još jedna akcija spasavanja koju su izveli rendžeri Nacionalnog parka Tara. Turistkinja sa izraelskim pasošem izgubila se na brdu Vranjak, jako strmom terenu smeštenom iznad jezera Spajići na Tari.

"Strana državljanka skliznula je niz visoku, strmu liticu na 100 metara nadmorske visine i zaustavila uz drvo iznad samog jezera. To se sve dešavalo negde oko 11 časova. Meštani su čuli dozivanje u pomoć, a zatim su nas pozvali i oko 15 časova krenuli smo u potragu. Na lice mesta smo kolega i ja sa još dva vatrogasca stigli negde oko 16 časova", kaže za RINU Ivan Ilić rendžer u Nacionlanom parku Tara.

Prilikom dolaska na teren ugledali su stranu državljanku koja se žalila na povrede noge i tvrdila da ne može sama da se izbavi. Ekipa koja je stigla krenula je u akciju spasavanja sa profesionalnom opremom pomoću užadi i pojaseva.

"Uspeli smo da dođemo do nje i adekvatno je obezbedimo nakon sat vremena. Pored povrede koju je zadobila, veći problem nam je predstavljao to što je ona bila u stanju šoka. Ta akcija spasavanja trajala je čitavih četiri sata, a kasnije su se priključili vatrogasci iz Užica koji su doneli korito kako bismo je lakše i sigurnije izneli na sigurno. Iako je bilo dosta rizično, na kraju je samo važno što se sve završilo pozitivnim ishodom. Takođe, pomagala su nam i trojica meštana da dođemo do nje, a sanitet je sve vreme bio pripravan", rekao je Ivan.

On dodaje da se tokom turističke sezone često dešavaju ovakvi slučajevi, koji iziskuju intervenciju rendžera. Iako upravo na Tari postoji preko 300 kilometara dobro obeleženih planinarskih staza, ljudi se ne pridržavaju putokoza već osmišljavaju svoje rute koje mogu biti izuzetno opasne.

"Svi avanturisti koji žele nešto više od samih pešačkih staza, neka se obrate stručnim licima i rendžerima NP Tara, mi smo im uvek na raspolaganju da procenimo šta je i koliko bezbedno po njih i da im izađemo u susret, kako ne bi nepotrebno rizikovali svoje živote. Planina može biti veoma nepredvidiva i opasna", zaključuje Ivan.

