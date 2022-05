KUPUS I TELETINA NAJSKUPLJI U PANČEVU, PASULJ NAJJEFTINIJI U VALJEVU Ovo su cene na pijacama širom Srbije, kome treba najviše para

Krompir i crni luk najskuplji su u Beogradu, dok Pančevci moraju da izdvoje najviše novca za kupus i teletinu. U Novom Pazaru su najskuplji pasulj, jabuke i domaći sir, dok Zrenjaninci jedu najskuplji kajmak. To su pokazali poslednji podaci Republičkog zavoda za statistiku koji dva puta mesečno beleži cene na malo poljoprivrednih proizvoda. Statističari na pijačni dan koji pada u periodu 1. do 7. i 15. do 21. u mesecu prikupljaju podatke u prodavnicama i na pijacama sa najvećim prometom u 17 gradova u Srbiji.

U Valjevu se može kupiti jeftin pasulj, a i cene kupusa, jabuka i kokošijih jaja su među najpovoljnijim u ovom gradu, ali zato jedu skup spanać. Prema podacima RZS, po proizvodima koji su obuhvaćeni ovom analizom, najskuplje pijace i prodavnice su u Novom Pazaru, Zrenjaninu i Pančevu, jer je upravo u ovim gradovima najviše proizvoda u kategoriji najskupljih, piše portal euronews.

Za kilogram krompira najviše novca je potrebno izvdojiti u Beogradu, gde na pijacama košta do 100 dinara, dok se najjeftiniji može naći za 59,99 dinara u Užicu. U ostalim gradovima prosečna cena je oko 80 dinara. Definitivno najskuplji pasulj jedu Novopazarci, a plaćaju ga od 400 do 650 dinara, dok se u Valjevu može kupiti i za 250 dinara. Najčešća cena na gradskim pijacama inače mu je oko 300 dinara. Najskuplji crni luk se prodaje u Beogradu i Pančevu, gde košta do 100 dinara, a inače mu je cena u većini gradova oko 50 dinara.

foto: Foto Kurir

Cene kupusa su šarenolike i kreću se od 60 do 150 dinara. Najpovoljnija cena je u Valjevu, dok se po najvišoj ceni kilogram ovog povrća može kupiti u Beogradu, Kragujevcu, Kraljevu, Smederevu, Zrenjaninu, Pančevu i Sremskoj Mitrovici.

Za kilogram očišćenih oraha potrebno je izdvojiti od 750 dinara u Vranju i Zaječaru do čak 1.600 dinara, koliko iznosi rekordna cena u Zrenjaninu. Najniža cena u većini gradova je 1.000 dinara.

Najjeftinije jabuke u Smederevu

Jabuke su ubedljivo najskuplje u Novom Pazaru i koštaju od 95 do 120 dinara. Najjeftinije jabuke se, očekivano, mogu kupiti u Smederevu, jer je okolina tog grada i poznata kao voćarski kraj, pa je najčešća cena na pijaci oko 40 dinara, dok se u prodavnicama mogu naći i one skuplje, iz uvoza za 110 dinara. Povoljna cena ovog voća je i u Leksovcu i Valjevu gde košta oko 50 dinara.

foto: Shutterstock

Najskuplji limun se prodaje u Beogradu za 200 dinara, dok je u glavnom gradu najjeftiniji kilogram ovog južnog voća oko 130 dinara. U Novom Pazaru, prema podacima statističara ne može se kupiti za manje od 160 dinara, dok ga u Vranju ima i za 75 dinara, a najskuplji košta 100 dinara. Statističari su najskuplje banane pronašli u Novom Sadu za 189 dinara, mada je cena ovog voća poprilično ujednačena i u svim gradovima se kreće oko 150 dinara.

Najjeftinija jaja u Valjevu i Vranju

Kada su u pitanju mlečni proizvodi, domaći sir je najskuplji u Novom Pazaru, a cena po kilogramu je u rasponu od 550 do 650 dinara. Toliko košta i u Sremskoj Mitrovici i Šapcu, dok je u Vranju oko 350 dinara. U Beogradu je najskuplji domaći sir 520 dinara po kilogramu. Za kilogram kajmaka ubedljivo najviše novca, čak 1.450 dinara, je potrebno izdvojiti u Zrenjaninu, dok je u ostalim gradovima cena u rasponu od 800 do 1.000 dinara.

Kokošija jaja se samo još na pijacama u Valjevu i Vranju mogu kupiti za 12 dinara, dok za najjeftinija u većini gradova treba izdvojiti minimum 15 dinara. Najskuplja su u Kragujevcu, gde i na pijacama i u prodavnicama koštaju 19 dinara.

foto: M. S.

Za kilogram šargarepe u Pančevu gde košta 120 dinara, u Nišu i Smederevu se mogu kupiti po dva kilograma ovog povrća, jer je upola jeftinije. Spanać je najjeftinije pazariti u Zaječaru i Leskovcu gde košta 80 dinara dok je u Zrenjaninu, Valjevu, Užicu i Novom Pazaru oko 200 dinara.

Pomorandže od 150 dinara su najskuplje u Pančevu, Vranju, Kraljevu i Subotici, dok u Užicu najpovoljnije i koštaju oko 100 dinara, a u svim ostalim gradovima su oko 130 dinara.

Ko kupuje najskuplje meso?

Najskuplja junetina prodaje se u Subotici i Kragujevcu, gde kilogram košta oko 1.100 dinara, dok je za oko 100 dinara jeftinija u Novom Pazaru, Sremskoj Mitrovici i Šapcu. U svim ostalim gradovima je u rasponu od 700 dinara, koliko košta u Zaječaru, do 840 u Valjevu, osim u Beogradu gde je kilogram oko 900 dinara.

Teletina u Pančevu i Sremskoj Mitrovici je oko 1.500 dinara, u Novom Pazaru oko 1.300, dok se u Kragujevcu može kupiti za 850 dinara, a u Beogradu košta oko 900 dinara.

Svinjsko meso je najskuplje u Kraljevu i košta oko 700 dinara, dok za krmenadle i vrat u Vranju i Leskovcu gde košta oko 500 dinara.

Piletina je najpovoljnija u Valjevu, gde kilogram košta oko 250 dinara, a najskuplja u Novom Pazaru, gde košta 400 dinara. U Beogradu je oko 300 dinara, kao i u većini drugih gradova.

(Kurir.rs/euronews)