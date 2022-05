DA LI ZNATE DA JE DANAS PRAZNIK? U Vukovom Tršiću obeležen Dan slovenske pismenosti

U Srbiji je danas praznik 24. maj – Dan Ćirila i Metodija, odnosno Dan slovenske pismenosti i kulture. Ustanovljen je u čast solunske braće Ćirila i Metodija, tvoraca prvog slovenskog pisma – glagoljice, a tim povodom loznički Centar za kulturu ‘’Vuk Karadžić’’ danas je organizovao predavanje pod nazivom ‘’Prvo slovensko pismo“, u kojem su učestvovali učenici Osnovne škole ‘’Vukova spomen škola“ u Tršiću.

Đaci su imali priliku da čuju zanimljive podatke o nastanku i značaju glagoljice, a posle predavanja održana je radionica u kojoj su se oprobali u pisanju slova ovog slovenskog pisma. Radionica je organizovana kako bi se ukazalo na značaj Moravsko - panonske misije Ćirila i Metodija, koja je trajala između tri i četiri godine, a učenicima je bilo interesantno da se upoznaju sa glagoljicom i vide kako njihova imena i prezimena izgledaju napisana na tom pismu. Predavanje ‘’Prvo slovensko pismo“ održano je u Kući pisaca u Tršiću, a o glagoljici su kazivali Katarina Aleksić, profesor srpskog jezika i književnosti u OŠ ‘’Vukova spomen škola“ i Miroslav Terzić, kustos istoričar u Centru za kulturu. Prema Terzićevim rečima Moravska misija je značajna za istoriju svih Slovena, započeta je 863 godine, i to je početak slovenske pismenosti i vezuje se za misionarski rad braće Ćirila i Metodija.

- Oni su bili rodom iz Soluna, u to doba drugog po važnosti grada Vizantijskog carstva u kojem je živelo dosta Slovena. Bili su obrazovani Grci i dobro su poznavali slovenski jezik, a cilj misije bio je širenje hrišćanstva među Slovenima u Velikoj Moravskoj, ali na slovenskom jeziku. U to vreme nije postojalo razlike među slovenskim jezicima pa su njih dvojica stvorili prvo slovensko pismo glagoljicu. Na glagoljicu su preveli neke od važnijih bogoslužbenih knjiga i kasnije širili hrišćanstvo na slovenskom jeziku među zapadnim Slovenima u Velikoj Moravskoj, na teritoriji današnje Češke – rekao je on.

Dan sećanja na misionarstvo i vizionarstvo braće koja su ostala upamćena kao ‘’slovenski apostoli’’ u Srbiji je kao državni praznik ustanovljen 2019. godine na predlog Ministarstva kulture i informisanja.

