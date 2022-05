NEVREME UNIŠTILO ZRENJANINSKE USEVE: Grad najveću štetu pričinio pšenici i ječmu, poljoprivrednici zabrinuti

Olujno nevreme sa kišom,jakim vetrom i gradom poharalo je tokom predhodne noći pojedine delove opštine Zrenjanin iako su delovale sve protivgradne stanice u Česteregu, Banatskom Dvoru i Zrenjaninu na pojedinim usevima štete su stopostotne, komisije za procenu će tokom dana snimiti stanje na terenu i saopštiti konačne rezultate pričinjene štete.

Zabrinuti poljoprivredni proizvođači obilaze polja koja su stradala od grada, gradonosni oblaci obuhvatili su ceo jedan reon.

"Potuklo je više stotina hektara u ovom delu a tu kod mene konkretno nekih devedeset do stotinu hektara je zahvaćeno pod štetom,kao i ovde na ovim parcelama može se videti iza nas sto posto uništeni su usevi. Mi koji smo osigurali useve čekaćemo procenu osiguravajuće kuće pa ćemo raditi", kaže Ognjen Rackov ratar iz Zrenjanina.

foto: Printscreen/RTS

Zlatomir Živanov kaže da mu je uništeno 10 hektara suncokreta i šest hektara kukuruza.

"Šta dalje to ćemo da vidimio, para i sredstava koliko smo imali mi smo to uložili u predhodnu setvu. Da li ćemo se snaći i naći novac da uložimo sada u ovu drugu, koju moramo da obnovimo, i da li ćemo naći semena na tržištu, to je veliko pitanje", kaže Živanov.

Kaže da nije osigurao više površina jer, kako kaže, ima loše iskustvo sa osiguravajućim kućama.

O šteti na usevima slično razmišljaju i stručnjaci, ali kažu da još ima vremena za neke kulture.

"Što se tiče suncokreta i kukuruza tu još imamo vremena da uradimo još nešto, da nađemo neko rešenje. Hibride i suncokreta i kukuruza pa ćemo presejati sve ovo, jer ovde nema dovoljno biljaka, ostaće jako malo, i ne može se nadati nekom prinosu", kaže agronom Dejan Jovanović.

foto: Printscreen/RTS

Kaže da semena ima, da će se naći i finansije jer je, kako kaže, jeftinije posejati ponovo nego ostaviti prazna polja.

Grad je ipak najveću štetu pričinio pšenici i ječmu, za manje od 15 dana bi trebala početi žetva ječmaa za manje od mesec dana i žetva pšenice, kombajni po svoj prilici nemaju šta da traže na ovim poljima, a kolika je ukupna šteta od noćašnjeg grada znaće se tek kada nadležne službe završe današnji pregled ovih polja.

(Kurir.rs/RTS)