MLADI HEROJI! ŽENI POZLILO, ĐACI JOJ SPASILI ŽIVOT: Masirali joj srce i pozvali pomoć!

Iako su veoma mladi, učenici osmog razreda Osnovne škole "Dr Ratko Mitrović" iz Čačka pokazali su koliko će biti veliki ljudi. Život ih je sasvim slučajno testirao, a oni su taj test položili sa najvećom mogućom ocenom.

Tamara Jelić, Tamara Pavlović, Vanja Šijaković i Dušan Borisavljević spremali su se za očni pregled zbog upisa u srednju školu, kada su na autobuskom stajalištu ugledali ženu kojoj je pozlilo.

- Starija žena čekala je prevoz po vrućini, kad joj je odjednom pozlilo i samo se srušila sa klupe na kojoj je sedela. Uopšte nije davala znake života. Učenici su odmah pritrčali da joj pomognu, a obe Tamare su joj odmah uradile masažu srca i rashladile je kako bi do žene došao svež vazduh. Za to vreme Vanja i Dušan otrčali su do bolnice koja se nalazi u blizini kako bi što brže pozvali medicinsku pomoć - priča za RINU Milivoje Tanasijević, razredni starešina ovih učenika za ponos.

Ženi je nakon što su joj dve devojčice ukazale prvu pomoć bilo bolje, a tada je na lice mesta stigla i Hitna pomoć.

- Dušan je lekarima pomogao da staricu stave na nosilo, a zatim i ubace u sanitet. Gospođu su odvezli na urgentno odeljenje i koliko znamo prenoćila je na odeljenju opšte hirurgije, a zatim je puštena kući - rekao je razredni starešina.

Ovi učenici heroji su svi vrlo dobri đaci, ali po hrabrosti i snalažljivost, već su pokazali da su učenici velikog srca. Pred njima je prijemni ispit, pre kojeg su položili najvažniji - ljudski.

Kurir.rs/Rina