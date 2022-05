BRAĆA AŠOVIMA I VILAMA MUČILI PSE! KRISTINA IZ NOVOG SADA IZNELA POTRESNU PRIČU: Vikala sam ljudi, pomagajte, pobiće nas!

Kristina Filko iz Novog Sada ispričala je potresne detalje, gostujući u jutarnjem programu na Pinku.

Naime, u njenom naselju postoje braća koji maltretiraju pse, zbog čega se pre nekoliko meseci odvila velika drama.

Ona živi sama, a tokom jedne noći čula je veliku buku. Ugledala je mladiće koji prekoputa muče životinje. Jedan pas je uspeo da dotrči do nje, a onda su ka njima krenuli i ovi mladići, inače reč je o dva brata.

To je bilo 30. decembra prošle godine oko dva sata ujutru, probudila me je velika buka. Ti psi koji su napadnuti bili su prekoputa mene u kući mog prijatelja koju čuvam. Bili su zatvoreni. Jedan pas je bio na lancu i tri su bila u pomoćnoj prostoriji. Prvo sam čula tu jaku buku, a onda je jedan od tih pasa dotrčao do moje kapije. Shvatila sam da traži pomoć - govori Kristina.

U nastavku svoje ispovesti za Novo vikend jutro na Pinku Kristina priča kako su mladići zatim došli i počeli da udaraju vilama i ašovom po psu.

Ja sam ih onda zamolila da to ne rade, ali oni su vikali: "Treba vas pobiti, zapaliti, k****" i nisu prestajali. Kapija se zaglavila, tako da nisu uspeli da uđu i napadnu mene. Išli su kod drugog komšije u dvorište, pretili njegovoj supruzi, sinu i njemu i tražili su njihove pse. Pretili su i "da samo probamo da pozovemo policiju", mi smo pozvali policiju, u međuvremenu su se oni vratili kod mene da ubadaju ženku. Ja sam vikala: "Ljudi, pomagajte, pobiće nas" - dodala je Kristina.

