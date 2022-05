ZOKI PRODAJE KUĆERAK NA 14 ARI PLACA ZA 1.800 EVRA ALI IMA CAKA! Evo šta se dobija za te pare a šta nudi za 10.000 (FOTO)

BEOGRAD - Pomama za seoskim kućama za 10.000 evra ne jenjava jer država na konkursu odobrava sredstva do te sume pa su one trenutno najtraženije.

Svoju šansu za samostalan život u seoskim kućama vide samohrani roditelji, gradski podstanari koji bi na selo, mladi poljoprivrednici koji žele da samostalno vode svoje imanje...

Oglas koji je na mrežama zaintrigirao Srbiju jeste onaj u kojem se kućica na placu od 14 ari prodaje za smao 1.800 evra. Reč je o Žitištu, poznatom mestašcu pored Zrenjanina.

Međutim, ovde postoji caka a to je, kako navodi vlasnik, neplaćen dug za struju koji bi mogao biti pozamašan mada se ne precizira koliko iznosi.

Svi koji se interesuju za jeftine seoske kuće vole da pogledaju one do 10.000 kojih ima sve više, ali ima i kupaca koji traže dom za najviše 5.000 do 7.000 evra...

Pogledajte šta se nudi...

