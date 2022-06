Gradonačelnik Bakić sa gostima iz Gradiške obišao Slobodnu zonu Subotica i kompaniju „Ametek“

Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić i direktor Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, Duško Ćutilo danas su, u subotičkoj Privrednoj zoni „Mali Bajmok“, obišli Slobodnu zonu Subotica, a potom i kompaniju „Ametek“ koja posluje u režimu Slobodne zone. Izražavajući zadovoljstvo što je bio u prilici da, kako je rekao, bude domaćin prijateljima iz Gradiške, gradonačelnik Bakić je, obraćajući se medijima, kazao da je tokom ranijih susreta sa šefom Predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađenom Cicovićem više puta naglašeno da će Grad Subotica i Republika Srpska produbiti i ojačati saradnju i da tome u prilog idu i današnji razgovori sa gradonačelnikom Adžićem i njegovim timom.

„Slobodna zona Subotica je ponos našeg grada, kako po poslovanju tako i po načinu na koji je organizovana. Ona je jedna od najboljih medju 15 slobodnih zona u našoj zemlji koje funkcionišu na teritorijama 24 lokalne samouprave, što znači da pored osnovnih zona postoje i podzone. Takva je situacija i sa Slobodnom zonom Subotica koja posluje i na teritoriji Kikinde. A da je jedna od najboljih zona, ocena je i direktorke Uprave za slobodne zone, Jasmine Štambuk, kao i predsednika Grupacije slobodnih zona Srbije, Slobodana Miškovića“, istakao je gradonačelnik Bakić.

Podsetio je da se Slobodna zona Subotica prostire na 72 hektra i naveo da je od njenog uspostavljanja do danas uloženo više od 200 miliona evra investicija.

„Slobodna zona Subotica zapošljava više od 6.500 radnika. Od godišnjeg prometa slobodnih zona u Srbiji, u visini od četiri i po milijarde evra, oko 800 miliona evra ostvaruje se upravo u Subotici. A ako navedem i podatak da je godišnji prihod u gradskom budžetu od poreza na dohotke 800 miliona dinara, što je skoro deset odsto ostvarenih prihoda budžeta grada Subotice, onda je jasno koliko je za naš grad značajna Slobodna zona Subotica“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

1 / 13 Foto: Strahinja Babović

Dodao je da je povod za današnje okupljanje razmena iskustva i upoznavanje gostiju iz Gradiške sa radom Slobodne zone Subotica, kao i upoznavanje sa proizvodnim programom kompanije „Ametek“.

„Zahvaljujem se rukovodstvu ’Ameteka’ na izdvojenom vremenu i strpljenju da nam pokažu čime se bave i na koji način to rade. Zahvaljujem se i direktoru Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, Dušku Ćutilu, koji je preduzeo sve da dodje do današnjeg susreta. Ovo je samo početak saradnje između Subotice i Gradiške. Biće tu još kontakata i po pitanju tema vezanih za neke druge oblasti, s obzirom na to da smo se u današnjem razgovoru i njih dotakli. Nastojaćemo da uzvratimo posetu. Gradiška ima slične prednosti i razvojne potencijale kao Subotica. I ona je u blizini granice sa Evropskom unijom, ima i izvanredno urađenu putnu infrastrukturu, veliki i prometan granični prelaz i što je najvažnije, obrazovane i sposobne ljude koji su spremni da rade za boljitak svog grada. I na kraju, našim dragim prijateljima želim da se lepo osećaju u Subotici“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Zoran Adžić se, u ime građana i privrednika Gradiške i svoje lično ime zahvalio direktoru Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu što im je omogućeno da danas budu gosti gradonačelnika Subotice Stevana Bakića.

„Kao Grad Gradiška opredeljeni smo da se menjamo, usavršavamo, da idemo napred i zato smo izabrali da dođemo u Suboticu, da učimo od najboljih. Želimo da njihova stečena iskustva i znanja koja je Subotica ostvarila pre svega kroz Slobodnu ekonomsku zonu da prenesemo u Gradišku. Namera nam je da unapredimo Gradišku, njeno poslovno okruženje i da ponudimo nešto što je Grad Subotica ponudio Evropskoj uniji, odnosno partnerima iz EU i privrednim subjektima sa prostora Srbije, odnosno grada Subotice“, rekao je Adžić.

Prema njegovim rečima, dogovoreno je da i direktor Slobodno zone Subotica, a i Grad Subotica prate i pomognu da Gradiška implementira njihov projekat slobodno zone.

„Još jednom se zahvaljujem gradonačelniku Bakiću i svim njegovim saradnicima koji su iskazali jedno veliko gostoprimstvo, ljudsku toplinu, otvorenu dušu i spremnost da pomognu Gradu Gradiška i Republici Srpskoj, da se zajedno razvijamo, da zajedno idemo u napredak i, mogu slobodno reći, da zajedno idemo ka Evropskoj uniji“, istakao je Adžić.

Duško Ćutilo je kazao da Fonda za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu u okviru svojih aktivnosti koje se odnose na unapređenje saradnje sa orgnizacijama i institucijama iz regiona poseban akcenat stavlja na institucionalno i privredno povezivanje.

„Republika Srbija i Republika Srpska imaju intenzivne, nikad bolje odnose i utoliko je i značajno da i lokalne samouprave unapređuju međusobnu saradnju. Danas imamo konkretan primer početka unapređenja saradnje između Subotice i Gradiške. Zahvaljujem se i gradonačelniku Subotice Stevanu Bakiću, direktoru Slobodne zone Saši Gravorcu na gostoprimstvu i svemu što su učinili kako bi do današnje posete došlo. Naš cilj je da gradimo mostove saradnje, mostove koji će nas povezivati i naše veze koje su i onako čvrste činiti još jačim i čvršćim“, podvukao je Ćutilo.

(Promo)