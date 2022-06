LOZNICA OBELEŽILA GRADSKU SLAVU: Održana spasovdanska litija i osvećenje velikog krsta postavljenog na Trgu Vuka Кaradžića (FOTO)

Povodom gradske slave danas je u Loznici održana spasovdanska litija i osvećenje velikog krsta postavljenog juče na Trgu Vuka Кaradžića.

U staroj lozničkoj Crkvi Pokrova Presvete Bogorodice održana je jutros sveta liturgija, onda je litija pošla od crkve, prošla pored gradske uprave i srednjoškolskog parka, a zatim Pašićevom stigla do mesta gde se nalazi krst.

Lozničko sveštenstvo je osveštalo novopostavljeni krst koji je sa postoljem visok oko pet metara. Sam krst ima dva metra, širok je 25 santimetara, a težak 2,6 tona. Na njegovom prednjem delu je natpis: "Spasi Bože narod svoj", a na poleđini piše da je podignut "povodom jubileja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve". Tom činu je prisustvovao veći broj Lozničana od kojih su mnogi celivali novi krst.

foto: Kurir/T.Ilić

Pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić čestitao je svim vernicima koji danas slave krsnu slavu Spasovdan i kazao da je "pravoslavlje uvek bilo vodilja srpskog naroda i temelj na kome je počivalo naše jedinstvo".

foto: Kurir/T.Ilić

- Ovaj krst će biti obeležje našeg grada i putokaz koji će u naše živote donositi mir i sreću. Osam vekova samostalnosti naše crkve, osam vekova borbe za temeljne vrednosti jesu bili povod da ovaj krst bude postavljen - kazao je Đokić i istakao da nam je danas i te kako potrebno jedinstvo sa našom crkvom.

Кrst je postavljen na inicijativu poznatog lozničkog bokserskog asa Dragana Vasiljevića Durunge i njegovog sugrađanina Milana Petrovića koji su za to imali punu podršku lozničkog sveštenstva i gradske uprave.

foto: Kurir/T.Ilić

- Želeli smo da krst bude u centru grada i hvala svima koju su pomogli da tako i bude. Biće stalno "na očima" Lozničana da nas svakodnevno podseća ko smo, odakle smo i gde idemo. Uradio ga je Nikola Кalat, kamenorezac, vrstan umetnik, a ukrasi koji se nalaze na prednjoj strani krsta preuzeti su sa narodne nošnje sa Кosova i Metohije. Tako ovaj krst simbolizuje naš narod. Inače, urađen je iz jednog komada, što je retkost za krst ove dimenzije i to mu daje dugovečnost, da ga i posle nas dugo gleda još mnogo generacija Lozničana i onih koji ovde dođu - kazao je Vasiljević.

Velika je radost danas u ovom gradu, kazao je sveštenik Dragan Bajić, obraćajući se okupljenima. On je istakao da Loznica dobija novo znamenje i biće "prepoznata kao hrišćanski grad u koji su dobrodošli svi ljudi ovoga sveta, pravoslavci i svi drugi".

- Prošlo je osam vekova kako nam je Sveti Sava pokazao put. Put krsta, put radosti, pokatkad i stradanja, ali uvek i iznova, obnove i vaskrsenja - rekao je Bajić.

foto: Kurir/T.Ilić

Loznica je dobila prepoznatljivi simbol na dan svoje slave koju obeležava od 17. maja 1873. godine kad je osveštana stara loznička crkva. Tako je bilo sve do Drugog svetskog rata. Posle oslobođenja slava je obeležavana samo u okviru crkve, a tokom devedesetih godina prošlog veka ponovo kreće litija na Spasovdan, u početku do centra grada, a kada je počela gradnja hrama na Lagatoru, od stare do nove crkve.

Postom je usledila višegodišnja pauza da bi poslednjih godina litija na Spasovdan ponovo prolazila Loznicom.

(Kurir.rs/T.Ilić)