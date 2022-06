IZGRADNJA NOVOG MOSTA: Gradonačelnik Vučević i ministar Momirović obišli gradilište novog mosta preko Dunava

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević zajedno je sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislavom Momirovićem i v.d. direktora JP “Koridori Srbije“ Aleksandrom Antićem obišao gradilište na Ledinačkom putu, na sremskoj strani grada, gde se izvode radovi na izgradnji obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko reke Dunav na državnom putu II-a reda br. 111.

"Obilazimo pripremne radove na četvrtom novosadskom mostu koje izvode naši kineski partneri. Oni su nam izneli dinamički plan, a Grad Novi Sad je spreman da pruži podršku svim radovima kroz svoje stručne službe, jer je ovo pre svega gradski most. Želim da se zahvalim ministru Momiroviću i njegovom timu, kao i "Koridorima Srbije" koji su nosioci ove investicije, što su predano radili sa mojim saradnicima, kako bi se u što kraćem roku sve uspešno pripremilo za početak izvođenja radova", rekao je Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Iz Sremske Kamenice kreće izgradnja privremenog mosta preko koga će se realizovati izgradnja glavnog mosta, a istovremeno se nastavlja sa rešavanjem imovinsko-pravnih odnosa na bačkoj strani i pripremama pristupnih saobraćajnica.

foto: Grad Novi Sad

"Smatram da sam preuzeo štafetu od naših prethodnika, koji su još 1963. godine u gradskom Generalnom urabnističkom planu predvideli most na ovoj lokaciji i stoga sam danas ponosan. Na ovaj most smo čekali šest decenija. Podsećam da do pre 23 godine nismo imali ni jedan, jer su svi su bili srušeni, a onda nam je trebalo 19 godina da vratimo sve postojeće. Nadam se da nećemo kažnjavati buduće generacije da čekaju još šest decenija na nove mostove i da neće ići apsurdna poruka iz Novog Sada da je neko protiv mostova, jer to nije pitanje stranke, politike i glasanja, već toga da li ste za razvoj grada. Hvala Vladi i Predsedniku što su prihvatili da finansiraju ovaj projekat Grada Novog Sada, jer bez podrške, to za nas ne bi bilo izvodljivo", naglasio je Vučević.

foto: Grad Novi Sad

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović istakao je da je u toku veliki investicioni talas u celoj zemlјi na polјu izgradnje, ali da ipak ne postoje lepši građevinski projekti od mostova, kako u urbanističkom, tako i u simboličkom smislu.

foto: Grad Novi Sad

“Mostovi spajaju obale, ali i lјude. Novi Sad postaje Grad mostova, doživeo je neverovatan razvoj prethodnih godina i čestitam gradonačelniku na ovom istorijskom poduhvatu. Naša ekonomija je sada jača nego ikada i to nam daje snagu da realizujemo ovakve i slične investicije”, zaklјučio je Momirović.

V.d. direktora JP “Koridori Srbije“ Aleksandar Antić je prilikom obilaska gradilišta naglasio da će se gradnja mosta odvijati sa privremenog mosta, jer je to način rada kompanije, da se prvo postavi privremena konstrukcija sa koje se izvode građevinski radovi, a potom nastupa izgradnja.

