VUČEVIĆ: Otvoreni Balkan treba da očuva mir u regionu, politika koju vodi predsednik Vučić je ispravna i jedina moguća

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik SNS je govoreći o inicijativi Otvoreni Balkan i predstojećem, sastanku u Ohridu rekao da taj projekat doživljava kao proces koji treba da čuva mir u regionu.

On je gostućuju na televiziji Hepi naglasio da proces treba da predstavlja put na način da sarađujemo, a ne da se stalno raspravljamo i ne daj bože sukobljavamo.

Borba da se bolje živi, sa Severnom Makedonijom otklonjena sva otvorena pitanja

To je format saradnje, projektu zajedničkog tržišta, lakšeg putovanja ljudi, roba, trgovine, priznavanje međusobnih školskih, fakultetskiih diploma, radnih knjižica. Sve ono što treba da nas učini interesantnim i zanimljivim u konkuretnosti svih ostalih delova Evrope. Borimo se da bolje živimo, ne da bi bili više sebični, nego da nam ljudi ne napuštaju ove krajeve. Veliki izazov je depopulacija celog zapadnog Balkana – naglasio je Vučević, dodajući da je posebno važno, kako je rekao, što smo sa Severnom Makedonijom otklonili sva spoljna pitanja.

Nikada bolji odnosi Beograda i Tirane

Kako je istako naša dva naroda su veoma bliska i potez naše Srpske pravoslavne crkve na čelu sa patrijarhom Porfirijem donela je kanonsku odluku da priznaje autokefalnost.

To je jedini put kako možemo da rešimo takva pitanja i pose toga više nemamo ništa sporno sa južnim susedima. I naravno nikada bolji odnosi Beograda i Tirane. Nešto što je bilo nezamislivo. Rekao bih da tu Vučić i Edi Rama imaju zaista veliku zaslugu. Daleko lakše nam je da razgovaramo sa Albanijom nego sa Albancima na KiM – kaže Vučević napominjući da je dobro da na samit u Ohridu dolazi i crnogorski premijer Dritan Abazović.

Osvrćući se na odluku da albanski parlamet ne izglasa rezoluciju o Srebrenici Vučević ističe da je to pohvalno.

O najavi Dritana Abazovića da prisustvuje samitu Otvoreni Balkan

Odogovaraći na pitanja o poziciji Dritana Abazovića u Crnog Gori Vučević ističe da su to pitanja vezana za unutrašnju politiku te zemlje, ali da će biti jako zanimljivo šta će premijer Crne Gore uraditi po pitanju potpisivanja ugovora sa Srpskom Pravoslavnom Crkvom.

Ako to uradi i vrati ambasadora Srbije, moraćemo mu odati svi priznanje, ali to će pokazati kakve je katastrofalne kardinalne greške pravio Zdravsko Krivokapić koji je imao istorijsku šansu to da uradi. Nije to uradio nepotrebno je po drugi put priznao Kosovo i na kraju su ga smenili i svi mu okrenuli leđa – kaže on i dodaje, ali ako ste premijer onda vodite i kreirate neku politiku.

Vučević smatra da je interesatno da izbor manjinske vlade Crne Gore pravilo pojačan nivo aktivnosti policije i bezbednosnih služni, sa su pohapšeni visoki sudski službenici.

Da li je to bio signal nekih stranih službi, to je pitanje. Nemam dokaze, to je politička presumcija kada slažete kockice.

O najvaljenim diplomatskim posetama Srbiji ruskog šefa diplomatije i nemačkog kancelara Šolca, ali i visokih predstavnika Turske ističe da će biti veoma aktivno diplomatska misija Srbije.

Jedina ispravna politika je ova koju vodi Vučić, sve ostalo su krajnosti i gubitak balansa

To pokazuje da Srbija vodi ispravnu politiku. Svi su zainteresovani i hoće da razgovaraju sa Srbijom . Kao što kaže predsednik Vučić ti razgovori nisu uvek laki i jednostavni, često su i na ivici manje prijatnih razgovora. Ali i dalje je Srbija faktor sa kojim se razgovara. To je rezulatat jedne odgovorne politike i ono što definišemo sedenje na srpskoj stolici. Držanje jednog jasnog kursa, kojeg nije lako držati, udaraju snažni vetrovi, ali nekako odolevamo. Verujem da je ovo jedina ispravna politika i to ovu koju vodi predsednik Vučić. Zaista mi nemamo alterantivu, sve ostalo bi nas vodilo u neki vid krajnosti i gubitka balansa – smatra Vučević.

Gradonačelnik Novog Sada ističe da ono što je za nas važno da ne dođe do novog Kiparskog presedana.

Kiprani su naša braća, ali u EU su primljeni bez rešenog konflikta koji postoji. Da ne bude spora, oni su nama jedinstveni. Srbiji je rečemo da ne može u EU dokle god ne definiše odnose i granice. E sada da ne bi neke druge države naglo dobile primat u procesima EU a imaju konflikte i nerešene sporove to bi bila zaista jedna loša poruka ka zemljama Zapadnog Balkana.

Samo porodica Vučić zna šta preživljava, a konstatno su izloženi besumučnoj propagandi

Govoreći stavuu predsednika Vučića, ali i napadima na njega i njegovu porodicu koje se tiče integracija Vučevič ističe da je jako teško voditi poltiku izbalnsiranu politiku kada ste niste velika država, a želimo da budemo svoji.

Da se ne lažemo, Srbija ima psihologiju i karakter državotvornog naroda. To nas krasi, na to treba da budemo ponosni, ali s druge strane to ne sme da nas sputa u razumevanju političkih relanosti. Što se tiče predsednika i njegove porodice sigurno da su proživeli mnogo ne tako prijatnih stvari. Teško je nama da to doživo, mi to možemo da razumemo. Samo oni znaju kako je bilo i kakve su imali razgovore unutar porodice. I Danilo i Milica su bili prilično mali kada je Vučič postao premijer i predsednilk. To su veliki izazovi uza svau porodicu, zatim tragedija koja se desila kada su izgubili majku. Sve to ostavlja trag, pri tome ste izloženi brutalnoj propagandi gde svaki dan se traži gde ćete biti napadnuti – naglasio je on da je jako važno da je predsednik Vučić sa Putinom postigao dogovor o snadbevanju gasom kao i sa predsednikom Orbanom dogovor o gasnim kapacitetima.

Analizirajuči izjave hrvatskoh predsednika Zorana Milanovića da će ponovo doživeti 27. mart Vučević kaže da svaka žrtva zaslužuje pravdu.

Ali čini se da nema pravde za srpske žrtve. Ali i mi Srbi moramo da razumemo bol drugih naroda. Ali ako mi ne pričamo srpskom žrtvama, ko će da priča. Ali su nas kodirali da ne smemo da spominjemo ni srpske borce, ni stradalnike ni bitke, a posebno žrtve. Ako to spomenete odmah ulazite u zonu konflikta . Zamerate se. I opet je Srbija, kako oni to kažu remetilački faktor – mišlenja je Vučević o da konačno treba da se napiše istina da nam se to više nikada ne bi desilo.

