GRAD DAJE 32 MILIONA DINARA: Podrška lozničkim poljoprivrednicima

Za direktne podsticaje u poljoprivrednoj proizvodnji u ovogodišnjem gradskom budžetu izdvojena su oko 32 miliona dinara, izjavio je danas Jovan Miladinović, načelnik gradskog Odeljenja za privredu. Predviđeno je 22,8 miliona za tri juče objavljena konkursa, kao i četiri miliona za nabavku protivgradnih raketa, a pet za konkurs mladim poljoprivrednicima koji je prvi put raspisan prošle godine.

foto: Kurir.rs/T.I.

Ove godine je za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, nabavku priključnih poljoprivrednih mašina, staklenika, plastenika, sadnica voća, protivgradnih i mreža za senčenje, opreme u pčelarstvu kao i sistema za navodnjavanje, predviđeno 20 miliona dinara, za osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja 1,8 miliona dok je za veštačko osemenjavanje životinja opredeljen milion. Miladinović je kazao da je za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava svake godine najveće interesovanje i da je lani 20 miliona dinara utrošeno za 29 dana juna. Za žene i osobe mlađe od 40 godina kao nosioce poljoprivrednih gazdinstava je od pre tri godine refundacija na osnovicu 60 odsto, deset odsto više nego za ostale zahteve, podseća on.

foto: Kurir.rs/T.I.

- Ova tri konkursa otvorena su do prvog decembra, ili do utroška predviđenog novca, a prošle godine na njih je ukupno stiglo više od 400 zahteva. Jedini konkurs koji ne bude utrošen do kraja je osiguranje gde uvek ostane neiskorišćeno makar 40 odsto namenjenog novca i nadamo se da će se to sada promeniti. Ukoliko bude veće interesovanje moguće je povećanje iznosa i ove godine, tako je bilo prošle kada su za investicije u fizičku imovinu izdvojena tri dodatna miliona, ako to bude dozvoljavao priliv u budžetu. Četiri miliona su za nabavku raketa, prošle je uzeto 95 komada, a pet je za konkurs namenjen mladim poljoprivrednicima do 40 godina koji će tek biti raspisan. Na njemu su prošle godine podršku dobile dve osobe od ukupno oko milion i po dinara – rekao je Miladinović.

Kao i do sada pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva kojih je oko 4.600 na području Loznice. Iz Odeljenja za privredu pozivaju one koja su se izjasnili da se bave poljoprivrednom proizvodnjom da se registruju jer je to uslov za dobijanje podsticaja na lokalnom, ali i republičkom nivou, i ističu da od danas registrovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti zahteve za tri upravo objavljena konkursa.

Kurir.rs/T.I.