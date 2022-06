PREZIVALI SU SE VASOV ILI VASIĆ A ZNAM DA SU NOVINE PISALE O NJIHOVOJ TRAGEDIJI: Mladić iz Australije traga za pirotskim korenima

Deda jednog muškarca iz Australije bio je poreklom iz Pirota, a sada je ovaj momak rešio da zaviri u svoje pirotske korene te se putem društvenih mreža raspitivao i pokušavao da sazna nešto više o svojoj porodici.

"Zdravo. Imam malo čudan zahtev, ali nadam se da ćete mi priteći u pomoć. Pokušavam da istražim svoju porodičnu istoriju, a moj pokojni deda je bio iz Pirota na jugu Srbije. Ja sam momak iz Australije u tridesetima i sada živim u Londonu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Nedavno sam posetio Srbiju (Beograd), jako mi se dopao i motivisao me da zavirim u svoje pirotske korene", glasio je početak objave koja od juče privlači pažnju korisnika Redita.

U nastavku mladić piše kako ima nekoliko pisama i dokumenata svog dede, uz pomoć kojih pokušava da stekne uvid u život koji je vodio, ali i pokuša da se poveže sa dedinom familijom koja još stanuje u Pirotu.

"Ipak, poslednji put smo se dopisivali sa njima 1971. godine, tako da su šanse da ih pronađem možda male", napisao je on i zamolio meštane Pirota da mu ispričaju više o dedinom rodnom mestu, pokušaju da ga povežu sa porodicom i da mu pomognu da razume izbledeli novinski članak koji je objavljen u časopisu "Vreme", a koji krije jednu porodičnu tragediju.

"Nisam siguran da li su Bugari ili Srbi"

Prema informacijama koje mu pružaju dedini dokumenti, odnosno bugarski pasoš, reč je o porodici Vasov iz Pirota, koja je kasnije, prema priči njegove bake, promenila prezime u Vasić. Kako bi što pre došao do informacija koje ga interesuju autor je postavio i fotografiju stranice pasoša na kojem se vidi dedino ime, međutim, budući da je nečitko napisano, nije jasno da li je reč o Žarku ili Jarku Vazovu, čiji otac je bio Milan, složili su se Reditori.

"Pod točkove voza bacila se jedna mlada devojka iz Pirota"

Još jedno svedočanstvo o dedinoj porodici u Pirotu, koje je autor podelio, zaintrigiralo je korisnike pa su brzo otkrili da novinski članak objavljen u magazinu "Vreme" datira iz 22. aprila 1937. godine i govori o nizu tragedija koje su zadesile porodicu koju Australijanac traži.

"Sinoć pred prvi sumrak izvršila je samobuistvo lepa i uvek nasmejana Božana Vasić-Žana-Seka. Ona se bacila pod točkove ubrzanog voza Niš-Caribrod, koji iz Pirota polazi u 6.40 časova. Dvadesetogodišnja Žana bila je zaposlena u poslastičarnici g. Stevana Ćirića . Ona je kći pokojnog Milana Vasića uglednog zanatlije iz Pirota, koji je pre nekoliko godina na tragičan način završio život na putu Pirot-Babušnica pao je sa kolicima u provaliju", piše u članku, uz navode da je ubrzo posle oca preminula i Božanina majka, posle čega je i brat osuđen na desetogodišnju robiju.

Posle ovih događaja devojka je prešla da živi kod teče, poslastičara Stevana Ćirića.

"Juče je Božana izašla iz radnje, rekavši da joj nije dobro i da će otići da legne. Međutim, otišla je svojoj drugarici Zorici Veličković i uplakana počela da joj se ispoveda, kako su joj tetka i teča rekli da treba da ide od njih. Oko 5 časova ona je napisala jedno pismo i bacila ga u sanduče, a zatim se uputila prema kasarni", piše "Vreme" u rubrici "Kroz našu zemlju".

Na putu do kasarne Žana je srela i drugu prijateljicu, Ljubinku Popović, kojoj je otkrila svoje namere. Ljubinka je to odmah prenela Zorici, koja je predosećajući najgore odmah portčala prema pruzi. Tamo je videla Žanu kako stoji na pruzi, čekajući da lokomotiva koja je bila na stotinak metara udaljenosti stigne do nje.

"Ona ju je uhvatila za ruku i povukla u stranu, ali je devojka uspela da se otrgne i kada je voz bio na desetak metara ona je legla na prugu. Točkovi voza prosto su je prepolovili", piše "Vreme".

Razumevanje ovog teksta, kada su mu ga korisnici preveli na engleski, zaključio je Australijanac, pružilo mu je impresivne informacije o srpskom poreklu, te nastavlja potragu za delom svoje izgubljene porodice.

(Kurir.rs/Blic)