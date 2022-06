NEMAC MESEC DANA PEŠAČIO KROZ SRBIJU, PA KAD JE OVO UGLEDAO ŽESTOKO OPSOVAO: Nahvalio ljude i kulturu, a nešto ga BAŠ iznerviralo

Kada je 2009. godine snimak pod nazivom "Najduži put" osvanuo na internet video platformama, svi su želeli da znaju više o mladiću koji je iz rodne Nemačke otputovao u Kinu i odlučio da svoj život posveti avanturama. Strpljivo je beležio svaki dan tokom svoje pešačke ture na zapad, usput zavoleo ljude i mesta na kojima je boravio, napisao nekoliko knjiga i čitavu svoju avanturu, već 13. godinu zaredom deli sa ljudima na internetu.

Tokom maja Kristof Ridž stigao je i u Srbiju, gde je kroz više od 20 snimaka zabeležio interesantan susret sa našom kulturom i ljudima i proslavio 14.000 kilometar svog putovanja do Nemačke. Među njima, nažalost, kamerom je uspeo da snimi i našu sramotu.

"Danas je 16. maj 2022. godine. Sinoć mi je bilo teško da pronađem mesto za spavanje jer je trava visoka, ali uspeo sam da se smestim negde pored puta na mestu nalik na prostor za kampovanje, piknik. Probudili su me neki zemljoradnici, pozdravili su me, ponudili hranu. Još jedna lepa stvar koja se desila - jedna žena mi se požalila da ima glavobolju i pitala me da li imam Aspirin, i, stvarno, imao sam ga. Ljudi su jako ljubazni prema meni dok pešačim, nude mi vodu, kolače i teško da ću ikada moći da im se odužim, pa sam se lepo osećao kada sam barem toj ženi dao lek", govori Kris u videu.

Zatim objektiv kamere okreće u drugu stranu i pokazuje drvo pored puta - omanje stablo koje je potpuno obavijeno u plastiku.

foto: Printscreen/Youtube/Christoph Rehage

"Šta li se s tobom desilo? Neko ga je potpuno umotao u plastiku, samo ovo drvo, ne i ostala. Da li je u pitanju neki drevni ritual, da li ovo išta znači ili ovo drvo, jednostavno, nije imalo sreće ili jeste? Nemam pojma", prokomentarisao je kratko i uputio se dalje, prema Negotinu.

Posle nekoliko ubrzanih kadrova pešačenja, Kris je skrenuo na zemljani put, pronašao mesto za kratak odmor, a potom i potražio izvor vode.

"Došao sam ovde, sipao vodu i pogledajte ovaj znak", sugeriše Kris pokazujući na česmu na kojoj stoji natpis "Čista priroda zdravi ljudi!".

foto: Printscreen/Youtube/Christoph Rehage

Potom okreće kameru pokazujući lepo mesto za odmor na kojem se nalazi sto i klupe, ali i gomila smeća.

foto: Printscreen/Youtube/Christoph Rehage

"O, vidi, energetska pića! Mogu tačno da vam kažem kako je ovo završilo tu, dovezli su se kolima ovde, bili na izletu, popili svoja energetska pića... Verovatno imaju oko 18 godina... Onda su otišli i ostavili svoja s**nja ovde! Tu su i dva mala psa, malopre sam im dao malo hleba. Čoveče! Hvala vam za vodu, ali naučite da skupite svoja s**nja", govori Kris.

"Čista priroda, d**e moje!", zaključio je avanturista i nastavio dalje prema manastiru Bukovo, uz Dunav do Trajanovog mosta, pa dalje prema Rumuniji.

(Kurir.rs/Blic)