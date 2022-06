NEVREME PARALISALO LOZNICU: Ovakva oluja se NE PAMTI! Reke teku ulicama, saobraćaj u totalnom kolapsu (VIDEO)

Nevreme koje je danas pogodilo Loznicu napravilo je veliki haos u gradu.

Pravi potop je doveo do toga da je veliki broj ulica bio bukvalno poplavljen i to baš oko 15 časova kada se veliki broj Lozničana vraća sa posla.

Kompletne ulice ili njihovi delovi bili su po vodom u samom centru grada što je dovelo do kolapsa u saobraćaju, a na nekim mestima automobili su se jedva probijali kroz vodu.

Kiša je prema podacima lozničke stanice Republičkog hidrometeorloškog zavoda počela da pada oko pola 12, praćena povremenom jakom grmljavinom, i bila je od slabog do jakog inteziteta da bi oko 13 časova naišao jak pljusak koji je sa kraćim prekidima trajao neka dva sata.

Prema merenjima od 13 sati do tada je palo oko 9,3 litra po metru kvadratnom, ali je pravi pljusak naišao posle toga i procena stručnjaka je da je do prestanka kiše to bilo oko 30 litara.

Veliku količinu vode nije mogla da primi kišna kanalizacija, a u mnogim zgradama poplavljene su podrumske prostorije pa su stanari pokušavali kantama i sličnim posudama da izbace vodu. Bujice su se sjurile niz ulice u višim delovima grada, voda je protutnjala i duž šetališta, a kolika je šteta pričinjena u baštama lozničkih domaćinstava videće se kada se voda povuče.

U nekim delovima grada izlila se i rečica Štira iz svog prvog korita jer nije mogla da prihvati ogromnu količinu vode koja se u nju sručila u kratkom vremenskom periodu.

