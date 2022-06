KRENEŠ VOZOM, STIGNEŠ AUTOBUSOM: Putovanje iz Loznice do Beograda šinama do Rume, a onda presedanje

LOZNICA – Lozničani koji putuju do Beograda osim autobusom, ili automobilom, to mogu učiniti i železnicom, ali do cilja neće doći samo "idući" po šinama. Deo puta, do Rume prevaliće prugom, a odatle moraju nastaviti na četiri točka - autobusom.

Takav kombinovan prevoz traje već neko vreme, krene se vozom, a stigne busom, dok je u povratku obrnuta kombinacija.

- Tačno je da se u Rumi preseda iz voza u autobus koji putnike sačeka na stanici. Možda jeste nesvakidašnja kombinacija, ali je jeftiniji put nego ako se ide samo autobusom za nekih 300 dinara pošto je karta vozom na relaciji Loznica - Beograd 640 dinara. Putuje se nešto duže nego busom, oko četiri sata treba odavde do prestonice, ali su vozovi udobni i prostraniji nego autobusi – kaže jedan Lozničanin koji putuje vozom do Beograda, odnosno skoro do Beograda.

foto: Kurir/T.Ilić

Proverili smo i saznali da se na lozničkoj železničkoj stanici može kupiti karta do Beograda, a voz kreće u sedam sati i dvadeset minuta ujutru. Šinama se stiže do Rume četrnaest minuta posle devet, gde putnici i kondukter prelaze u autobus koji ih tu čeka i kreću posle osamnaest minuta. Dalje se putuje po voznom redu vožnje, staje u stanice gde bi se i voz zaustavljao, putnici, ulaze, izlaze, a na cilju su, Beograd - Centar, u 11 i 12 minuta.

Sve je kao da se putuje vozom samo što ga od Rume menja autobus. Red vožnje nalazi se na sajtu ‘’Srbija voza’’ uz napomenu - ‘’na relaciji Ruma – Beograd autobuski saobraćaj’’.

U povratku je sve isto samo se prvo putuje busom, a u Rumi pređe u voz, polazak iz prestonice je u 13:46, a u 17:30 se stiže u Loznicu. Razlog zašto se ne ide šinama skroz do prestonice je, prema nezvaničnom objašnjenju, to što trenutno nije tehnički usklađen saobraćaj na tom delu pruge sa vozom Beograd - Novi Sad, "Sokolom" koji "leti" 200 kilometara na sat. Čim to bude rešeno prestaće presedanja koja, kažu upućeni, traju već nekoliko meseci.

Redovan putnički železnički saobraćaj na liniji Šabac-Loznica-Brasina uspostavljen je ponovo nakon trinaestogodišnje pauze po završetku rekonstrukcije te pruge, završene pre četiri godine, a od 15. decembra 2019. se do prestonice iz Loznice moglo vozom kada je "Srbija voz" uveo direktnu liniju Beograd Centar - Mali Zvornik, odnosno Zvornik. Inače, Lozničani su se odvikli od vozova pa ka Beogradu ide po desetak putnika koji vole taj vid prevoza, a sada ga silom prilika kombinuju sa autobuskim.

Kurir/T.Ilić