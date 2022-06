LEPA JOVANA POSLE NASTAVE NA FAKULTETU SEDA ZA VOLAN KAMIONA: Vozi bagere i šlepere, a ljudi se iznenade kada je vide

Jovana Mitrović, studentkinja arhitekture, pre šest meseci je stekla dozvolu C kategorije i od tada ne propušta priliku da kada dođe sa fakulteta izađe na gradilište, ali u kamionu, bageru ili utovarivaču.

Studentkinja arhitekture Jovana Mitrović iz Leštana, pre podne priprema ispite, dizajnira enterijere i projektuje različite objekte u bašti porodične kuće. Posle podne, jednako dobro se snalazi u prostoru, ali ne virtuelnom.

„Vozim ove solo kamione, šlepere, vozim i ove radne mašine, bagere, valjak, utovarivač i sve to što treba na gradilištu, zavisno od situacije“, nabraja Jovana

„Ustanem ujutru, idem na predavanja, na faks. Posle toga vraćam se kući i odmah u kamion. Kad završim, završim, obično to bude do kasno u noć“, dodaje Jovana.

Dozvolu za C kategoriju stekla je pre šest meseci. Od tada ne propušta priliku da vozi kamion, prevozi i istovaruje teret. Jovanin tata vodi firmu za niskogradnju. Srećan je što njegova mezimica učestvuje u porodičnom poslu.

„Pa, ona je to još davno, dok je bila mala, dobila želju, ulazila izlazila, pomerala, stiskala kvačilo, naravno na parkingu kad popravljamo kamion. I to joj je onda ušlo u krv i onda je bilo normalno da ona nastavi da radi kao i mi. Ima teških stvari koje žensko i ne može da radi, ali to su retke situacije i mi smo tu da joj pomognemo“, kaže Goran Mitrović, Jovanin otac.

„To je uvek bilo ono, tata ide negde, ja idem sa njim. Gde god tata da krene, uvek me je zvao krpelju moj, kao gde ideš sad, nemoj, pusti me da idem sam, ali ne ja idem sa njim, tako da bilo je, mislim stalno sam bila sa njim u kamionu“, napominje Jovana.

Iako ima samo 21 godinu, uveliko može da stane rame uz rame sa iskusnim vozačima. Kada je ugledaju na putu, reakcije su uvek pozitivne.

„Svaka čast, kako si se ti odlučila, pa kako tako mlada, fina, lepa devojka u kamionu“, nabraja Jovana kakve komentare najčešće čuje.

Posao se razlikuje od gradilišta do gradilišta. Jovana je sama u kamionu najdalje putovala do Valjeva. U budućnosti se nada dužim rutama od 10 sati. Najveća želja joj je da, kada završi arhitekturu, proširi porodični biznis.

