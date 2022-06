ON JE ZVANIČNO NAJJAČI ČOVEK U SRBIJI: Vuče kamion od 22 tone, dnevno jede 1,5 kilograma mesa, jaja mu dojadila (FOTO)

Vladimir Bulatović iz Kikinde pobedio je na takmičenju u Zaječaru "Strong-man Grand prix'' za najjačeg čoveka Srbije.

Zvalično, Vladimir je najjači Srbin od 2017. godine od kada je osvojio ovu titulu, i pobeđivao na svim takmičenjima strong-mena u državi.

Ima 30 godina, oženjen je, živi i radi u Kikindi, ima dvoje dece, bebu od šest meseci i dete staro tri godine.

foto: privatna arhiva

"Ljubav prema ovom sportu javila se davno, kada sam krenuo u teretanu sa 14 godina, video da mi to ide, da to volim. Najpre sam dizao tegove, a kasnije krenuo sa ovom vrstom sporta. Treninzi su tri, četiri puta nedeljno. Ne može svaki dan jer telo mora da se oporavi, to su teški treninzi", kaže nam Vladimir.

On živi sasvim običan život, osim što trenira i mora da održava svoje zdravlje potrebno za ovaj vid sporta.

foto: privatna arhiva

"Visok sam 1,89 santimetara, težak 136 kilograma. Svakodnevno unosim mnogo više proteina i ugljenih hidrata od prosečne osobe, inače ostalo jedem kao i svi drugi. Recimo, jeo sam 25 do 30 jaja dnevno, ali mi je dojadilo. Na primer, osim ostale hrane, sada svaki dan pojedem kilogram do kilogram i po mesa", kaže Vladimir.

Njegov rekord na takmičenjima je recimo kada je jednom rukom podigao metalni kofer težak 180 kilograma, kada je vukao 20 metara kamion težak 22 tone, kada je prevrtao gumu tešku 550 kilograma, a u log-lift disciplini (vrsta metalnog valjka koji se podiže iznad glave) podigao je 170 kilograma.

Vladimir je, inače, bio prvak Evrope u dizanju tegova, takmičenju koje se održalo 2018. godine u Moskvi.

foto: privatna arhiva

"Želja mi je da se pojavim na svetskoj sceni, ali za to treba mnogo rada, vremena. Sada ulažem u sebe i nadam se da ću se u dogledno vreme pojaviti na Svetskom prvenstvu u strong-men kategoriji", rekao je Vladimir, najjači čovek Srbije.

On ima instangram profil ''vladimirbulatović'' gde se mogu videti njegove slike sa takmičenja.

Kurir.rs/S.B.