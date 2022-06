SPASEN NOVI PAROHIJSKI DOM I STARA IKONA: Dan posle požara u porti Crkve Svetog proroka Ilije u Jadranskoj Lešnici (FOTO)

Vatra je učinila svoje, stara trpezarija potpuno je uništena u jučerašnjem požaru koji je izbio u porti Crkve Svetog proroka Ilije u Jadranskoj Lešnici i načinio veliku materijalnu štetu. Niko nije nastradao, a sveštenik Milovan Kojić koji je od jutros krenuo u raščišćavanje zgarišta kaže da je zahvaljujući lozničkim vatrogascima i meštanima koji su pritekli u pomoć sprečeno da vatra zahvati novi parohijski dom i crkvu udaljenu tek nekoliko metara.

Izgorele grede, delovi nameštaja, crni zidovi, epilog su požara koji je juče izbio oko 14 časova i trebalo je više sati da bude potpuno ugašen. Danas je obavljen uviđaj, a Kojić kaže da je najverovatnije požar krenuo iz palionice sveća odakle se preneo na staru trpezariju koja je korišćena kao ostava i bila je planirana za rušenje ove godine. Među, sklonjenim i spasenim stvarima, manje ili više oštećenim, su stare crkvene odežde koje su nekada korišćene, neke iz pretprošlog veka, knjige, ikone, a među njima je i velika uramljena fotografija patrijarha Porfirija.

1 / 6 Foto: Kurir/T.I.

- Slika našeg patrijarha nalazila se na južnom zidu izgorele trpezarije i ostala je čitava u svoj toj vatri. Spašena je i prestona ikona, iz 1873. godine prva koja je u našu crkvu kada je sagrađena doneta iz Nedeljica, kako je zapisano u našem letopisu. Nameravali smo da te stare stvari izložimo u jednom delu novog parohijskog doma koji nameravamo da završimo povodom jubileja vek i po našeg hrama koji će biti dogodine. Nažalost, snađe nas ova nevolja. Važno je da smo uspeli da spasemo novi parohijski dom i da naš hram nije oštećen – priča sveštenik koji iz zgarišta iznosi upropašćene stvari.

U ponedeljak će doći bager i dva kamiona da sve raščiste, a od pre je planirano da na mestu stare trpezarije bude urađena kapela za paljenje sveća. Niko nije mislio da će to biti na ovaj način, ali šta je tu je. U izgoreloj zgradi bilo je starog nameštaja koji su poklanjali parohijani i trebalo je budu unete u novi objekat, ali ih je vatra ‘’progutala’’. Tokom gašenja vatrogasci su za vodu morali da koriste hidrant iz obližnje osnovne seoske škole, a Kojić kaže da posle jučerašnjeg događaja mora biti postavljen hidrant u porti kako bi bili spremni za slične situacije. Sveštenik kaže da su pre samo nekoliko dana od jednog čoveka dobili osam protivpožarnih aparata koje su sada upotrebili. Da njih nismo imali, pitanje je da li bismo uspeli da sprečimo širenje požara na novu zgradu budućeg parohijskog doma, a on je još bliže crkvi i ko zna šta bi bilo, veli on. Požar su juče gasila dva vozila sa šest vatrogasaca lozničke vatrogasno-spasilačke jedinice od kojih je jedan prilikom intervencije zadobio lakše telesne povrede i juče je bilo hospitalizovan u lozničkoj Opštoj bolnici.

Inače, posle požara se pojavila belo siva golubica koju ranije, kažu, nisu viđali, a i danas je mirno ležala na ostacima izgorele zgrade iako se radilo na raščišćavanju zgarišta.

Kurir.rs/T.I.