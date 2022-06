KO KAŽE DA DECA NE VOLE FIZIKU?! Obožavaju je kad imaju nastavnika kao što je Vladimir Đukanović

Jedan od ovogodišnjih dobitnika plakete povodom Dana grada je i Vladimir Đukanović, nastavnik fizike u lozničkoj OŠ Anta Bogićević. Za nagradu ga je predložio njegov kolektiv, a kako su, pored ostalog, naveli u predlogu minulih 12 godina Đukanović je bio na samom vrhu liste najuspešnijih nastavnika fizike u našoj zemlji.

Nastavnički dnevnik uzeo je u ruke 2007. godine najpre u Srednjoj školi u Krupnju, a od školske 2009/10. predaje fiziku u "Anti Bogićeviću" gde je, kako kažu, za đake jedan od najstrožijih, ali i najpopularnijih nastavnika. Da fizika može biti interesantna potvrđuje Đukanović koji je ovu nauku uspeo da približi deci i zainteresuje ih za nju.

- Nastavnik treba da voli predmet koji predaje, a od njega zavisi da li će neki predmet biti omiljen ili neće. Nastojim da gradivo prenesem na interesantan način, da to ne bude klasično, monotono već da ih zainteresujem za ono o čemu govorim. Koristeći njima razumljiv jezik trudim se da učenicima približim fiziku, da sve prilagodim njihovom uzrastu. Od pukog memorisanja nema neke vajde, važno je kod dece podsticati razmišljanje, uspostavljanje uzročno posledičnih veza između pojava. U početku je učenje sa razumevanjem sporiji proces od učenja napamet, ali je mnogo delotvorniji na duže staze - objašnjava Đukanović.

Da ima "recept" kako preneti znanje potvrda su uspesi njegovih učenika na brojnim takmičenjima u organizaciji Društva fizičara Srbije i Centra za talente. Na državnim takmičenjima iz fizike njegovi đaci osvojili su šest prvih, petnaest drugih i deset trećih nagrada, kao i sedam pohvala. Na republičkom takmičenju Centra za talente imali su osam prvih, dvanaest drugih i deset trećih nagrada kao i devet nagrada za najbolji istraživački rad. Grafičku tablu za školu kao treću nagradu dobili su zajedno sa njim učenici "Antine" sa inovativnim idejama, a rad su predstavljali na takmičenju "Najbolja tehnološka inovacija" u Beogradu. Đukanović je inicijator poseta svim beogradskim Festivalima nauke, a organizator je Školskog festivala nauke za najmlađe na koji dolaze deca iz Loznice i susednih opština. U školi kažu da je san je mnogih nastavnika doći sa učenicima do međunarodnog takmičenja, a "Antina" ga je odsanjala dva puta. Najveći dosadašnji rezultat su Međunarodne juniorske naučne olimpijade u Iranu, što je bio prvi plasman učenika iz Loznice, i Južnoj Koreji gde su đaci Miloje Đukanović i Dimitrije Pavlov osvajali treće nagrade.

- To je bio prvi put da su učenici iz Loznice otišli na takvo takmičenje. Sve do tad smatrano je da se na njih mogu plasirati samo iz beogradske Matematičke gimnazije. Ono što vidim kao moj doprinos je što su deca iz našeg grada videla da i ona mogu stići do tog nivoa takmičenja. Sada, na primer, naš maturant Jovan Kulezić, đak generacije, ima šansu da bude član srpskog šestočlanog tima na međunarodnoj fizičkoj olimpijadi kao i na međunarodnom nadmetanju iz informatike. Deca su videla da se to može postići i iz Loznice – kaže Đukanović.

Što se tiče dobijene plakete on tome ne pridaje preterano veliku pažnju. To smatra prvo kao priznanje struci, onda školi pa tek na kraju njemu.

- Plaketa ima najveću vrednost kao priznanje rada nastavnika, priznanje školi u kojoj predajem, pa naposletku meni. Nastaviću da radim kao i do sada, a naša deca za fiziku imaju sklonosti i verujem da će i nove generacije imati dobre rezultate - kaže Đukanović koji je u Novom Sadu završio Elektrotehnički fakultet, a u Beogradu Fizički fakultet i očigledno ima "žicu" da znanje prenese svojim đacima.

