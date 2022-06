LOZNICA MEĐU DESET ODABRANIH: Uz podršku NALED prave planove lokalnog ekonomskog razvoja

Grad Loznica nalazi se među deset gradova i opština koji će uz podršku Nacionalne alijanse za ekonomski razvoj (NALED), Republičkog sekretarijata za javne politike i Balkanskog centra za regulatornu reformu do aprila naredne godine izraditi moderne, dugoročne planove razvoja i na jednom mestu istaći viziju, ciljeve i mere za brži ekonomski napredak i stvaranje boljih uslova za život i rad građana i privrede u njihovim zajednicama. Gradska uprava danas je bila domaćin sastanka gradonačelnika Loznice Vidoja Petrovića i njegovih saradnika sa Dušanom Vasiljevićem, direktorom za konkurentnost i investicije u NALED-u, i Sandrom Ćorac, konsultantkinjom koja će u izradi plana sarađivati sa Loznicom.

Prema rečima Vasiljevića cilj je da učesnici projekta dobiju strateški plan razvoja za period od sedam do deset godina, a dodao je i da je "jako visoko ocenjena" aplikacija Loznice.

foto: Kurir/T.I.

- Čestitam Loznici što je među deset opština i gradova izabrana da bude deo projekta čiji je cilj da sve one izađu sa strateškim lokalnim planom razvoja koji će pružiti viziju razvoja u periodu od sedam do deset godina. Važno da to ne bude dokument koji je izradio NALED, pa ni Loznica nego dokument iza kojeg će stati i građani, privredna zajednica, društvene organizacije i gde će se postići konsenzus kako se vidi razvoj Loznice u narednih deset godina. Verujemo da je ovo dobra prilika da se to uradi, ali da bismo to postigli važno je da se u ovo u velikoj meri uključe građani. Sa Loznicom imamo jako dobru saradnju koja potiče od osnivanja NALED, ona je naš član i član našeg kluba lokalnih samouprava sa povoljnim poslovnim okruženjem, i verujemo da će biti i sada jako uspešna – kazao je on.

Visoke ocene o gradskoj upravi i Loznici, kao jedinici lokalne samouprave, raduju i ohrabruju, ali, kako je kazao gradonačelnik Petrović ''istovremeno i obavezuju''. Postojeći plan Lokalnog ekonomskog razvoja (LER) već je uveliko zreo da se umnogome doradi jer ga je Loznica u svim sferama života nadrasla.

- U narednom periodu ćemo dati maksimum kako bismo definisali ciljeve razvoja našeg grada u narednih sedam do deset godina što je važno s obzirom na sve mogućnosti koje su pred nama. Kada imate plan LER, kada ga razrađujete kroz akcione planove, definišete nosice aktivnosti, rokove, sredstva finasiranja, partnere i sve ostalo, kada u ceo taj proces uključite najširi sloj društvene zajednice, privrednike, radne organizacije, NVO sektor, ugledne pojedince, sve koji mogu da doprinesu u definisanju ključnih ciljeva, onda nema osnova da se projekat dovede u pitanje. Učinićemo sve da u što kraćem roku to uradimo, a efekat će biti nešto krucijalno, što nam je preko potrebno i što će moći da uhvati korak sa dinamikom trenutnog razvoja i odvijanja života u našoj lokalnoj zajednici - izjavio je gradonačelnik Loznice.

foto: Kurir/T.I.

Gradska uprava uvek se trudila, kako je istakao, da projektna i ukupna spremnost budu na potrebnom nivou, ali je tu uvek bila i podrška koja i sada stiže. Ako od Loznice učinimo bolje mesto za život tako ćemo, rekao je Petrović, dati snažnu podršku i državi da ide napred. Sve se to svodi na ključnu stvar – da se omogući stabilnost, podigne nivo privredne aktivnosti i omogući bolji život u Loznici i celoj zemlji, zaključio je Petrović.

foto: Kurir/T.I.

Inače, svaki lokalni plan razvoja mora sadržati pregled postojećeg stanja u različitim oblastima poput infrastrukture, prirodnih resursa, zdravstvene zaštite, obrazovanja, turizma, poljoprivrede i slično. Na osnovu tih podataka kreiraju se razvojne šanse, prioritetni ciljevi kojima se stremi i opis mera koje će dalje biti razrađene drugim dokumentima.

Kurir.rs/T.I.