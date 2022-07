VUČEVIĆ: Ovom investicijom stvoreni su uslovi da toplana može da radi i u nepredviđenim okolnostima

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, direktorka AD ''Elektromreža Srbije'' Jelena Matejić i predsednik kompanije ''Energotehnika-Južna Bačka'' Dragoljub Zbiljić posetili su trafostanicu Novi Sad 5, a povodom novopostavljenog kablovskog voda. Njegovom izgradnjom povećava se pouzdanost i bezbednost u snabdevanju električnom energijom, a u svrhu stabilnijeg rada elektroenergetskog sistema, kao i dugoročnog obezbeđenja napajanja električnom energijom potrošača na području Novog Sada.

- Ovom velikom investicijom, postavljanjem kablovskog voda napona 110Kv, praktično se podzemnim kablom dužine 4 kilometra, vrši spajanje dve trafo stanice, jedne na Jugovićevu i druge u Ulici Heroja Pinkija na Telepu. Sada imamo bolju sigurnost, ukoliko dođe do ispadanja jednog sistema, jer će drugi moći da ga odmeni, odnosno imaće kapacitet da to nadomesti i da nam se ne dešava da veliki deo grada ostaje bez struje. Koliko je to značajno, sa aspekta stambenih objekata, škola i obdaništa, toliko je važno i za Toplanu Zapad koja pokriva ovaj deo grada. Dakle, ovom investicijom koju je sprovelo AD ''Elektromreža Srbije'', na čemu smo veoma zahvalni kao građani Novog Sada, stvoreni su uslovi da toplana može da radi i u nepredviđenim okolnostima. Hendikep ovako velikih investicija je da vi ni ne vidite benefit kad sve funkcioniše dobro, ali baš zato što sve funkcioniše dobro, spremniji ste da odgovarate na izazove koji zavise od raznih faktora. Grad ima daleko veću mogućnost da smanji negativne posledice ako dođe do nekog događaja koji vodi do nestanka struje. Ovo je zaista velika investicija, od preko tri miliona evra koju je realizovalo preduzeće ''Energotehnika-Južna Bačka'' u poslednjih godinu i po dana, radeći na veoma zahtevnom terenu, jer kablovski vod prolazi kroz urbane zone, saobraćajnice, naseljena mesta, i zato hvala građanima na strpljenju - rekao je gradonačelnik Vučević.

Generalna direktorka AD „Elektromreže Srbije“ Jelena Matejić naglasila je da joj je veoma drago što je uspešno realizovan projekat gradnje visokonaponskog podzemnog kabla 110 Kv, čija vrednost iznosi 3,2 miliona evra.

- Izgradnjom ovog kabla povećava se pouzdanost i bezbednost u snabdevanju električnom energijom i poboljšava se stabilnost rada elektroenergetskog sistema. Novi Sad je grad koji se ubrzano razvija i čije potrebe za električnom energijom rastu. „Elektromreža Srbije“ je tu da odgovori na sve zahteve i da pomogne ekonomski i privredni razvoj Novog Sada. Važno je napomenuti i da je ovaj kablovski vod opremljen najsavremenijim telekomunikacionim vezama za prenos signala, zaštitu i monitoring kablovskog voda – rekla je Matejić i dodala da je ovo je prvi put da se visokonaponski podzemni kablovi primenjuju na teritoriji Vojvodine.

Predsednik kompanije ''Energotehnika-Južna Bačka'' Dragoljub Zbiljić je istakao da je to preduzeće veoma ponosno na ovaj projekat.

- Za nas, kao izvođače radova, je veoma važno da na svakom većem projektu, a pogotovo ovako važnom infarastrukturnom poduhvatu za Novi Sad, završimo sve radove u roku. Ovaj deo grada se ubrzano građevinski razvija, i zato je važno da naponski nivo bude na stabilan i snažan – rekao je Zbiljić.

