NIJE DOZVOLIO JAVAŠLUK: Gradonačelnik Kragujevca odbio da proglasi završetak radova na obnovi fasade "Prosvete"

Mislili su izvođači radova da kao u neka davna vremena mogu da i sada uzimaju pare iz gradske kase kako im volja i da isfušere radove za koje su plaćeni. Ali da love u mutnom nije više moguće u Kragujevcu. To im je dokazao i gradonačelnik Nikola Dašić, koji je odbio da zvanično proglasi zavšetak radova na renoviranju fasade zgrade "Prosvete" nezadovoljan kako je ona urađena, navodi portal Ucentar.

Ovako su izgledali završni radovi foto: Ucentar.rs

No pasaran iliti neće proći, jasna je poruka koju je svojim postupkom uputio svima koji pokušavaju da prevare građanje Kragujevca i da otmu njihov novac iz budžeta. To je sada više nego jasno i predstavnicima "Jadrana", glavnog izvođača pomenutog projekta, koji su planirali da u večernjim satima gradonačelniku prikažu šta su to sve na "Prosveti" uradili očekujući da on aminuje njihov javašluk. Dašić je odmah, kao i svako prisutan, primetio da je fasada neravna, a to je pod svetlima postavljenih reflektora još više dolazilo do izražaja.

Gradonačelnik Nikola Dašić foto: Grad Kragujevac

Svoje nezadovoljstvo im je odmah, bez okolišanja, saopštio i istakao da se radovi ne mogu da smatraju završenim. Naložio im je da u najkraćem roku zgradu dovedu u ono stanje koje je predviđeno projektom i za šta je Grad Kragujevac uredno izmirio svoje obaveze. Dao im je jasno do znanja da ni oni niti bilo ko drugi ne može da se igra sa gradskom kasom i da pokušava izvrda svoje obaveze, te da on sa svojim timom sve radi transparentno i da neće dozvoliti bilo kakve mahinacije.

Pojedini lokalni mediji su objavili da su njihovi novinari bili u neverici jer im se nije obratio na mestu predviđenom za to nakon ceremonije proglašenja radova završenim. Kako saznajemo, gradonačelnik Dašić će to učiniti kada radovi zaista budu završeni, a ono što je imao da kaže o svom nezadovoljsvu rekao je onima kojima je i trebalo - predstavnicima "Jadrana".

